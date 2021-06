ONLINE: Ukrajina - Rakousko 0:0, boj o postup do osmifinále, vítěz bere vše

Ukrajina na Euru zatím prohrála s Nizozemskem 2:3 a pak zdolala Severní Makedonii 2:1. Rakousko podobně vyhrálo nad balkánským týmem 3:1 a podlehlo Nizozemcům 0:2.

Díky lepšímu skóre stačí Ukrajincům i remíza k postupu z druhého místa. Rakušanům by případný bod měl s velkou pravděpodobností stačit k tomu, aby postoupili do osmifinále jako jeden ze čtyř nejlepších celků na třetích místech.

ONLINE: Ukrajina - Rakousko Utkání sledujeme minutu po minutě

„Často se dostanete do situace, kdy vám bod stačí a máte to v hlavě. Snažíte se bránit a můžete se chytit do pasti. Takže byste nikdy neměli hrát na remízu. Je třeba zvážit strategii, ale cílem by mělo být vždy vítězství,“ řekl ukrajinský záložník Taras Stěpaněnko.

„Bude nám stačit bod? Nijak nekalkulujeme. Soustředíme se pouze na to, abychom vyhráli. Stejně jako proti Severní Makedonii a Nizozemsku. Známe přednosti a slabiny Ukrajiny, jenom to musíme využít,“ uvedl rakouský obránce Aleksandar Dragovic.

Rakušané se dosud střetli s Ukrajinou pouze dvakrát v přípravě a oba týmy jednou zvítězily. Vrací se útočník Marko Arnautovic, jenž duel s Nizozemskem vynechal kvůli trestu za nevhodnou oslavu gólu proti Severní Makedonii, kdy urazil soupeře.