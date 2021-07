Ti dva spolu na přelomu osmdesátých a devadesátých let dlouho váleli v útoku Sampdorie. Na soustředěních bydleli na jednom pokoji. Sedávali vedle sebe u kafíčka a vyráželi do oblíbené janovské restaurace La Piedigrotta na vyhlášenou rybí polévku. Divíte se, že jim to i po třiceti letech zase funguje?