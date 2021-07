Nezdar na Euru? Martínez zůstává trenérem belgických fotbalistů

„Jako trenér zůstávám dál. Odcházím, jen když mám pocit, že už nemám týmu co dát, ale v tomto případě to tak není. Bylo to sice hořké zklamání, že jsme vypadli, ale už se dívám směrem k mistrovství světa v Kataru a také k Lize národů,“ citovala Martíneze agentura Reuters.

Belgičané, kterým před turnajem patřilo prvním místo v žebříčku FIFA, vstupovali do šampionátu z pozice jednoho z hlavních favoritů. Po úspěšném vystoupení v základní skupině a v osmifinále s Portugalskem (1:0) vyhráli poprvé v historii na ME čtyři zápasy. Jenže v následujícím čtvrtfinále nestačili na Itálii, s níž prohráli 1:2.

Martínez, který se musel vypořádat se zraněním Edena Hazarda a ne úplně zdravotně stoprocentním Kevinem de Bruynem, byl po šampionátu kritizován za některá střídání v zápase s Itálií.

„Samozřejmě si vždy myslíte, že jste mohl něco udělat lépe. V daný moment jsme však dělali rozhodnutí, která jsme dlouho a pečlivě zvažovali,“ uvedl Martínez.

„Nebyli jsme pořád v našem nejlepším složení a je před námi výzva posunout se na další úroveň. Kdybychom vyhráli mistrovství Evropy, bylo by to jiné, protože bychom splnili náš cíl. Nicméně nyní před námi leží nová výzva, v níž budeme chtít uspět,“ dodal Martínez, jenž bude za rok s Belgií obhajovat na MS třetí místo.