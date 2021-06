Šilhavý: Stopeři hráli skvěle, za tím si stojím. Masopust? Podle představ

Češi si v generálce na evropský šampionát spravili chuť. Po pátečním výprasku v Itálii (0:4) se jejich vystoupení na pražské Letné sice neobešlo bez chyb, ale bylo úspěšné.

„Soupeř nám byl dobrou prověrkou, byl hodně nepříjemný,“ uvedl Šilhavý před kamerou České televize. „Po tom, co jsme předvedli v Itálii, můžeme být spokojení. Rozdíl byl patrný. Myslím, že nás to v přípravě na Euro posune,“ pokračoval později na tiskové konferenci.



Za co budete fotbalisty chválit?

Určitě za nasazení. V prvním poločase tam byla kvalita, hráli jsme hodně náročný fotbal, vysoko jsme presovali.

V čem jste naopak viděl rezervy?

Nebylo to bez chyb. Ale to si řekneme později podrobně.

Budete třeba Jakubu Janktovi vyčítat neproměňování šancí?

Kuba ví sám, že to určitě mohl řešit lépe. Náskok by nás zklidnil, mohli bychom třeba druhý poločas odehrát trošku jinak. Takhle může poděkovat klukům vzadu, kteří zahráli velmi dobře. Hlavně stopeři, hráli jeden na jednoho a neměli to snadné. Soupeř nás prověřil skvělými útočníky.

Stopery chválíte, ale nebylo v české hře přeci jen moc okének? Třeba proti domácím zápasům s Belgií či Anglií.

Teď utkání hodnotím bezprostředně, analýzu budeme dělat zítra. Stopeři zahráli skvěle, za tím si stojím. Soupeř se dostal do několika šancí, nebylo jich mnoho, nicméně Albánci nastupují v kvalitních ligách, naši střední obránci to neměli jednoduché. Na defenzivě se podílí celý tým, hráli jsme vysoký presink. O to to měli stopeři složitější, nemohli udělat ani chybičku.

Jak se vám líbil výkon pravé strany, tedy Coufala s Masopustem? Řekl si druhý jmenovaný gólem a nahrávkou o základní sestavu?

Pochválím nejen tyto dva hráče. Samozřejmě nás jejich výkon těší, zůstala jim sehranost ze Slavie. K Masopustovi: takhle bychom si představovali výkon křídelníka. Nejenže vytvářel šance, měl klíčové přihrávky, ale také vstřelil důležitý gól, to je dobré zjištění.

Nakolik vás duel s Albánií posunul k ideální sestavě pro Euro?

Teď je to hodně čerstvé. Něco jsme zkoušeli v Itálii i tady, myslím, že už se nám srovnávají deficity dojezdů sezony, dovolených, nástupu na soustředění a tak dále. Výkon proti Albánii nám to potvrdil. Přiznám se, že sestava trošku víc doznala posunu k finálnímu rozhodnutí. Ale ještě je dost času. Může se stát cokoliv, nikdo nemá místo jisté. Všech 26 hráčů pracuje dobře.

Jak vám pomohla podpora fanoušků, kteří nakonec mohli v omezeném počtu dorazit?

Bylo to příjemné, ale nebylo to moc lidí. Ale jsme šťastni za každého fanouška, který pomůže vytvořit atmosféru. Uvidíme, jak to bude vypadat na samotném Euru. Těšíme se.