Můj táta. Náš trenér. Jak bude Euro prožívat syn Šilhavého?

Je vyšší, má větší ramena, delší vlasy i vous. S tátou se podobají dikcí, stiskem ruky i upřímným pohledem do očí. Oba nosí přezdívku Šeba.

Skotsko - Česko úvodní zápas na Euru v pondělí od 15 hodin online

Syn Tomáš není tak opatrný v tom, co říká. Nebojí se přiznat, jak ho zlobí politická situace: „Štve mě, jak příšerní prezidenti přišli po Havlovi. A taky do jaké apatie jsme jako společnost dospěli. Pozapomněli jsme, co Václav Havel zdůrazňoval: Demokracie a svoboda není automatická. Zdá se mi, že svoji svobodu plíživě ztrácíme.“

Za chvilku se mu na trénink sejdou Cábelíci, jak se přezdívá třetiligovému klubu z Králova Dvora, ale pojďme si ještě povídat.

O tátovi, kterého dnes čeká premiéra na Euru.

O kariéře, která nedopadla.

O sebevědomí, které si nekoupíte.