Neskutečný rok. Že budu v základu i na Euru, jsem nečekal, řekl Holeš

Jen v úvodním utkání fotbalového Eura proti Skotsku naskočil coby náhradník Alexe Krále. Proti Chorvatsku už si oba středopolaři své role vyměnili a i pro duel s Anglií zůstal v zahajovací jedenáctce kouče Jaroslava Šilhavého slávista Holeš.

„Je skvělý, že jsem trenéry zaujal natolik, že mě v základu nechávají. Dělám všechno pro to, aby to tak zůstalo,“ kývl osmadvacetiletý fotbalista, který se chystá i na nedělní duel proti Nizozemcům.

Největší zápas kariéry? Osmifinále evropského šampionátu, navíc před vyprodaným šedesátitisícovým hledištěm v Budapešti.

„Už si ani nevybavím, kdy jsem hrál před plným stadionem naposledy,“ zamyslel se Holeš. „Asi to bylo se Slavií v Edenu, už teď se moc těším. V Glasgow a v Londýně to před lidmi bylo úplně o něčem jiném, hra mě mnohem víc vtáhla, a to tribuny ještě ani nebyly zaplněné. Bude to super,“ očekává.

Loni v září byl jedním z členů náhradního národního týmu, který pro duel Ligy národů narychlo poskládal trenér David Holoubek. Áčko totiž kvůli covidu uvízlo v karanténě.

Vlevo nahání Andyho Robertsona, skotského kapitána, v zářijovém duelu Ligy národů v Olomouci. Pro Tomáše Holeše i většinu ostatních to tenkrát byl první start v národním dresu. Vpravo zase sprintuje za Bukayem Sakou, anglickým záložníkem, během zápasu mistrovství Evropy.

„Jo, to byla hodně zajímavá akce,“ zavzpomínal, když v pátek po obědě mluvil s českými novináři. „Všechno se tenkrát seběhlo hodně rychle, ale jsem rád, že jsem se tehdy do týmu dostal. Věděl jsem, že když odehraju dobré utkání, můžu zaujmout i pana Šilhavého.“



A to přesně se mu dokonale podařilo, byť tenkrát v Olomouci piloval lajnu jako pravý bek a nyní v reprezentaci nastupuje coby poctivý střední záložník.

Z Holoubkova výběru se na Euro dostali ještě Jakub Pešek a Aleš Mandous, ale ti plní jen roli náhradníků. Zato Holeš: „Byl to pro mě neskutečný rok, v klubu i v národním týmu. Hodně jsem se posunul. A ten zápas v Olomouci se Skotskem byl skvělá příležitost, které jsem se chopil.“

Na záložníka ho předělal trenér Jindřich Trpišovský.

Loni na jaře Holeš odehrál po restartu soutěží dobrý zápas v Mladé Boleslavi a ve středu hřiště zůstal natrvalo: „Je to jednoduchý post, jsem hodně na balonu, dělám servis spoluhráčům. Nemám s tím žádný problém a hlavně nad tím tolik nepřemýšlím. Spíš je pro mě důležité, že hraju.“

V průběhu sezony zaskočil i na stoperu, k tomu přidal řadu důležitých gólů, ať už v Evropské lize na Arsenalu či v derby proti Spartě. Byť dřív jako krajní hráč ve Slavii paběrkoval, teď je coby záložník klíčovou součástí sestavy.

Totéž platí v národním týmu, kde poslouchá cenné postřehy Tomáše Galáska, asistenta a bývalého vynikajícího střeďáka. A pochopitelně i velkého experta na Nizozemce, příštího soupeře.

„Samozřejmě, že při přípravě na zápas teď jeho rady hrají velkou roli. A individuálně? V některých základních věcech mi pomáhá, říká, kam se pohybovat, kam přihrávat. A apeluje na mě, ať hodně střílím.“

Protože Holešova rána ze střední vzdálenosti je vyhlášená.

Nizozemsko - Česko osmifinále v neděli od 18 hodin online

Přesvědčil se o tom i anglický brankář Jordan Pickford, který musel proti střele českého záložníka v úterý vytáhnout jeden ze svých lepších zákroků.



„Sice jsme s Angličany prohráli, ale nálada v týmu zůstala dobrá. Měli jsme volný den, šanci trochu vypnout a nyní už se zase naplno koncentrujeme na utkání,“ prozradil Holeš.

Start vyřazovací fáze šampionátu se nezadržitelně blíží.