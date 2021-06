Jestli někdo o Nizozemsku ví všechno, pak on. Většího experta na soupeře Čechů v osmifinále fotbalového Eura nehledejte, byla by to marná snaha. „Nikdy nezapomenu, že jsem tam prožil krásných deset let,“ vydechne Tomáš Galásek, bývalý reprezentační kapitán a teď asistent kouče Šilhavého. „V realizačním týmu mám dobré kamarády z Ajaxu: fyzioterapeuta, kondičního trenéra, doktora. A s brankářem Stekelenburgem jsem dokonce ještě hrál.“