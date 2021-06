Gascoignovy kouzelné doteky. A novináři se omlouvali: Nejsi imbecil, ale génius

Jako by to Skotové přitahovali. Jako by platilo, že když už se dostanou na velký turnaj - což se rozhodně neděje často - dostanou gól, na který se nezapomene. Nejen v pondělí od Patrika Schicka, ale i při předchozí účasti na Euru, v roce 1996. Od parádní trefy anglického rebela Paula Gascoigna v úterý uteklo přesně 25 let.