Na obzoru blamáž a Španělsko svírá nervozita. Jsme pod tlakem, přiznal kouč

„Velký nepořádek,“ zní titulek nedělního vydání nejčtenějšího španělského deníku Marca.

Po dvou remízách se Švédskem (0:0) a Polskem (1:1) musí Španělé v závěrečném utkání základní skupiny porazit Slovensko, jinak do play off nepostoupí.

„Zasloužili jsme si mnohem víc. Měli jsme mít víc bodů,“ podotkl kouč Enrique.

Byla by to kolosální ostuda, kdy Španělé opustili turnaj už ve středu večer.

Jednak do vyřazovací fáze jde šestnáct ze čtyřiadvaceti účastníků, za druhé má Španělsko ve srovnání s ostatními hodně průměrné soupeře v základní skupině.

„Lidi nám můžou vyčítat všechno, co chtějí. Ale nemůžou zpochybnit naše úsilí, že do toho dáváme všechno. Intenzita, motivace, které naše mužstvo má, jsou jasné,“ prohlásil kapitán Jordi Alba. „Jen nám chybí trochu štěstí. Děláme věci správně a jsem přesvědčený, že se to zlomí.“

V letech 2008 až 2012 Španělsko vyhrálo dvakrát mistrovství Evropy a jednou mistrovství světa. Tenkrát se zrodil hegemon, jehož éra však rychle skončila.

Na světovém šampionátu 2014 krach ve skupině, o dva roky později na Euru porážka v osmifinále s Itálii, před třemi lety na mistrovství světa rovněž vyřazení v osmifinále s Ruskem.

Španělsko na pohled dál v zápase dominuje, ovládá statistiky. V sobotu proti Polsku mělo dvanáct střel a 76 procent hry držení míče. V úvodním duelu proti Švédsku to bylo ještě výraznější. Celkem devětadvacet střel a jeden gól...

Stereotypní hra se spoustou přihrávek, málo momentů překvapení, málo šancí a slabá koncovka. To všechno sráží ambice Španělska.

Proti Polsku minutu po inkasované brance na 1:1 měli Španělé výhodu pokutového kopu, ale faulovaný Gerard Moreno trefil tyč a z dorážky Morata minul prázdnou bránu. Útočník Villarrealu přitom v letošní sezoně všechny penalty proměnil.

Kritika dopadá na Moratu, na ostatní, na kouče Enriqueho, na všechny.

„Neproměněná penalta nás dostala pod tlak,“ říká Luis Enrique. „Rozhodne třetí zápas.“

Z dominantní a hybné síly světového fotbalu je jen stín.

„Chybí plán B, jsme velmi předvídatelní,“ napsal komentátor deníku AS.

„Změny, které trenér Enrique proti Polsku udělal, byly k horšímu. Musí sestavit novou zálohu, v níž může hrát jen Koke,“ přidal se jeho kolega z rozhlasové stanice Cadena Ser.

„Španělům chybí vůdci, osobnosti. Tým je plný technických talentů, ale z fotbalu se čím dál tím víc stává fyzická a silová hra,“ podotkl někdejší německý reprezentant a trenér Jürgen Klinsmann.

Už nejsou Puyol, Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué.

„Když soupeři při rozcvičení na hřišti nevidí Puyola nebo Ramose, tak si řeknou: Hle, máme šanci,“ tvrdí Klinsmann.

„Nemyslím si, že je to tak špatné, jak lidé říkají. Jen jim chybí útočník, střelec, který zúročí práci týmu,“ řekl někdejší anglický obránce Micah Richards pro BBC One.

„Máme nejhorší zálohu, co pamatuju,“ nechal se slyšet známý španělský fotbalový publicista a spisovatel Guillem Balague.

Rozsekne to středeční zápas se Slovenskem.

„Nikdo by neměl ve Španělsku pochybovat o tom, že do dalšího zápasu dáme úplně všechno, abychom vyhráli a postoupili,“ prohlásil obránce Pau Torres.