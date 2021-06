Slováky na Euru zasáhl covid, testy neprošel bek a člen realizačního týmu

Slovenská reprezentace jako první ze čtyřiadvaceti účastníků turnaje řeší potíže s nemocí covid-19.

Podle protokolu Return to play musí nakažení do karantény a mužstvo po dalším přetestování pokračuje v přípravě na zápas.

Své si však k tomu může říct i místní hygiena, pak by se i fotbalisté museli řídit podle jejího nařízení.

„Spolupracujeme s ruským Úřadem veřejného zdravotnictví a začali jsme se řídit manuálem UEFA,“ řekl na tiskové konferenci trenér Štefan Tarkovič, jehož citovala slovenská média.

„Udělali jsme všechny kroky, abychom zabránili dalšímu šíření viru. Je mi to velmi líto, že se náš hráč nemůže kvůli covidu zúčastnit dalších zápasů. Situaci vyhodnocujeme a přijmeme další opatření, co a jak budeme dělat dál.“

Švédsko vs. Slovensko Online reportáž v pátek od 15 hodin

Slováci se během šampionátu připravují v Rusku, po nečekaném vítězství nad Polskem (2:1) odehrají v Petrohradu i páteční duel proti Švédsku.

Remíza jim takřka jistě zajistí postup do vyřazovací fáze. Se čtyřmi body by totiž měli být jedním ze čtyř šťastných týmů ze třetích míst, kteří se do play off rovněž podívají. Výhra dává jistotu umístění na prvních dvou místech skupiny E.

„Na přetestování šel i širší okruh lidí, všichni z logistiky, kteří se o nás starají. Pozitivní byl i šofér autobusu, takže je velmi těžké se úplně izolovat.“

Podle Tarkoviče postižený Vavro nemá žádné příznaky ani jiné zdravotní problémy. Hráč nepatří do základní sestavy, úvodní duel šampionátu proseděl na lavičce.

„Jsme v bublině, která funguje systémem, že každý, kdo z ní vyjde, například když doktor jde pro léky a vrací se zpátky, tak musí podstoupit antigenní test,“ citovala slovenská média mluvčí reprezentace Moniku Jurigovou. „Co se týče zápasů, tak nás testují PCR metodou vždy dva dny před utkáním.“

Slovenská bublina však není tak striktní jako například ta česká. Po zápase proti Polsku se slovenští fotbalisté vydali v Petrohradu na prohlídku známého muzea Ermitáž. Češi vedle hotelu, tréninkového hřiště a cesty k zápasu nic jiného neznají.