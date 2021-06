Tentokrát jsem Ronalda o dres nepožádal, řekl Gosens. Raději si užil výhru

„Porazili jsme opravdu silný tým a vstřelil jsem první gól na turnaji, k němuž jsem přidal dvě asistence. Jsem šťastný a hrdý,“ uvedl v rozhovoru pro Sky Sport Italia německý obránce či záložník, který si připsal teprve devátý reprezentační start.

Němci v úvodním utkání v Mnichově podlehli úřadujícím mistrům světa Francouzům 0:1, v sobotu ale na stejném místě další zaváhání nepřipustili a dostali se na druhé místo skupiny F o bod před Portugalce. Skupinu uzavřou ve středu v bavorské metropoli proti Maďarsku.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát. Pokud bychom prohráli, bylo by velmi složité dostat se do osmifinále. V útoku i v obraně jsme do toho dali všechno. Mám velkou radost, že jsme zvítězili,“ prohlásil Gosens.

Nad Ronaldem nezvítězil poprvé. V lednu 2019 s Bergamem ve čtvrtfinále Italského poháru porazil Juventus Turín 3:0. Po duelu si chtěl splnit sen, a proto hvězdného Portugalce poprosil o dres, ten ho však odmítl.

„Tentokrát jsem ho o dres nepožádal, protože jsem si chtěl užít vítězství,“ řekl.

Od trenéra Joachima Löwa se dočkal pochvaly. „Hodně jeho přínos oceňujeme, protože je velmi otevřený a komunikativní. Má opravdu dobré vztahy se všemi hráči, hlavu má jasně nastavenou a je přímočarý. Rychle se v našem týmu prosadil a vybudoval si v něm pozici,“ konstatoval Löw, který po 15 letech v roli hlavního kouče Němců skončí.