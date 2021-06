Dejte Holeše s Hložkem, radí čtenáři. Místo by nezbylo na Krále ani Jankta

Dvě změny v sestavě proti úvodnímu duelu proti Skotsku by udělali fanoušci pro druhé vystoupení českých fotbalistů na mistrovství Evropy. Proti Chorvatsku by od začátku nasadili středopolaře Tomáše Holeše a útočníka Adama Hložka. Místo by nezbylo na Alexe Krále a překvapivě ani na Jakuba Jankta.