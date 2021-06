Tenkrát v Anglii. Jak se Ruda Pivrnec propil až do finále fotbalového Eura

Válel se v autobuse mezi bagáží, srolovaný a zmuchlaný. V pruhovaném červenobílém triku. Je to právě pětadvacet let, co molitanový maskot Ruda Pivrnec dojel až za královnou Alžbětou do finále mistrovství Evropy. „Nedojel. On se tam propil,“ směje se jeho stvořitel Petr Urban, kreslíř s prořízlou pusou a fóry na hraně.