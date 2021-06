Nečekal jsem, že mi to sedne až tolik, líčil Vaclík po Skotsku. Nabídky? Neřeší

Nejen z gólu, který se bude opakovat po desetiletí, a cenného vítězství, jímž Češi v pondělí vstoupili do fotbalového Eura. Ale také z vlastního výkonu, který byl v Hampden Parku minimálně stejně důležitý jako dvoubrankový příspěvek střelce Schicka.

„V reprezentaci jeden z mých nejlepších, i když výborné zápasy jsem odchytal i v Norsku nebo ve Švédsku, také doma s Anglií to bylo dobré. Těžko se to porovnává,“ přemítal Vaclík den poté.

Tentokrát šlo ale o první utkání na velkém turnaji. Vítězné a s nulou.

Vůbec to pro mě nebylo jednoduché, protože úvodních deset patnáct minut jsem se snad nedostal k balonu. Pak na mě najednou prošla průniková přihrávka, ale na první akci, první míč, který bych si mohl osahat, jsem čekal nezvykle dlouho. Každopádně jsem rád, že se to povedlo, že jsem klukům následně zákroky v důležitých momentech pomohl.

Cítil jste už před výkopem, že vám zápas sedne?

A víte, že ani ne? Na tréninku jsem paradoxně měl den, kdy jsem si na spoustu balonů sáhl, ale všechny skončily v síti.

Což se do utkání očividně nepřeneslo.

Naštěstí. Při rozcvičce už jsem se cítil dobře, uvolněně. Přece jen s lidmi na stadionu je to hned jiný sport než to, co jsem celý rok zažíval ve Španělsku. Ale upřímně: že mi to sedne až tolik, jsem nečekal. Kluci přede mnou navíc zablokovali spoustu střel, centrů, obranná činnost byla skvělá.

Ovšem někdo by možná namítl, že šancí měli Skotové až příliš.

Celá obranná čtyřka podle mě odehrála skvělé utkání. Musíme přece uznat i kvalitu Skotů, nemůžeme si myslet, že přijedeme na Euro a soupeři proti nám nevystřelí na bránu. Určitě se můžeme v něčem zlepšit, ale řekl bych, že jsme odehráli výborné utkání.

Utkání, nad kterým ční druhý gól Patrika Schicka. Co jste si pomyslel v momentě, kdy se chystal ke střele?

Když jsem viděl, kde stojí gólman Marshall, taky mě napadlo, že by to Patrik mohl zkusit. Ale že to trefí takhle, to na stadionu nečekal asi nikdo. Dotek geniality a aspirant na nejhezčí gól turnaje.

To bezesporu. Soucítil jste s brankářem Marshallem?

Musím říct, že jo. Podle mě stál tam, kde brankář stát má. I v opakovačkách jsem viděl, že se začal okamžitě vracet zpátky, sprintoval, ale Patrik to trefil tak přesně, že s tím prostě nic udělat nemohl. Jako se dnes díváme na penaltu Antonína Panenky, v budoucnu si budeme připomínat i tuhle střelu.

Mimochodem, co vaše budoucnost? Už k vám přiletěly po pondělním výkonu nějaké nabídky? V Seville vám k poslednímu červnu vyprší smlouva.

To je trochu složitější. Vlastně to ani nechci úplně řešit, protože jediné, na co se momentálně soustředím, je Euro. A co se bude dít potom? Teď to stejně neovlivním a kvůli všem opatřením a bublinám se to během šampionátu pravděpodobně stejně nevyřeší.

Ale když se na začátku měsíce objevily spekulace o zájmu z Realu Madrid, muselo vám to zalichotit.

Já to zahlédl stejně jako vy na sociálních sítích. Vlastně vůbec nevím, jestli je to možné, jestli něco probíhá, nebo ne. I proto znovu opakuju, že je to pro mě během turnaje bezpředmětné.

Takže máte v hlavě pouze páteční duel s Chorvatskem? Co od něj očekáváte?

Chorvati potřebují po porážce s Anglií tři body, budou útočit, hrát ofenzivně. Z jejich prvního utkání jsem viděl pouze sestřih, ale určitou představu máme. Navíc se na soupeře během dvou dnů, které zbývají, ještě zaměříme.

Bavit se jistě budete i o Modričovi, největší hvězdě, kterého znáte ze Španělska.

Na Bernabeu jsem od něj jednou dostal gól, jindy jsem ho vychytal, naše osobní bilance je celkem vyrovnaná. Ale samozřejmě jde o skvělého fotbalistu, hráče Realu, držitele Zlatého míče, chorvatský tým na něm stojí.

Ale vy jste, zdá se, po vítězném vstupu v pohodě a sebevědomí.

Jo, formu jsme načasovali výborně. Potom, co jsme se sešli a každý měl trochu jinou zátěž, to nebylo jednoduché. Ale dobře jsme se připravili a teď bude důležité v tom pokračovat.