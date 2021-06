Šilhavý: Nahoře nebudeme, to vás mohu ubezpečit. Sestava? Bavíme se o změně

„Chorvatsko má velice silný tým s řadou skvělých individualit. Jsme připravení podat dobrý výkon, protože bez toho bychom s tak silným soupeřem neuspěli,“ podotkl český kouč.



Chystáte změny v sestavě?

Bavíme se o jedné, ale nezlobte se, nejdřív se o ní případně musí dozvědět hráči, až potom veřejnost.

Před odletem do Skotska jste zmiňoval, že někteří hráči mají zdravotní problémy. Jsou vážné?

Ne, všichni trénovali a všichni dotrénovali. Mluvili jsme s nimi a nikdo nebyl ve stavu, že by nemohl nastoupit k zápasu. Ale co se týče konkrétních jmen, ta bych si nechal pro sebe.

Představují pro vás Chorvati výrazně těžší prověrku než Skotové?

Mají hráče ze špičkových klubů, jako jsou Real Madrid nebo Chelsea. Zejména v útoku jsou obrovsky silní a když mají den, jejich ofenziva je až neudržitelná. Ale já věřím tomu, že s nimi budeme schopni držet krok, že jim nedáme prostor a znovu se budeme prezentovat týmovým výkonem. A ideální by bylo, kdyby Tomáš Vaclík i Patrik Schick měli stejnou formu jako v pondělí.

Jeden vychytal nulu, druhý soupeře dvěma góly zlomil.

Každý hráč měl proti Skotsku svou důležitou roli, podali jsme skvělý týmový výkon. Všichni kluci si plnili, co měli, i když na ně nebylo vidět tolik jako na Tomáše s Patrikem.

Přesto měli Skotové v utkání řadu šancí. Co proti silnějšímu Chorvatsku musíte zlepšit?

Musíme koncentrovaně bránit, vykrývat prostory ve střední pásmu, když se dostaneme pod tlak, jít klidně i do hlubokého bloku. Zachytávat kolmice za obranu, být důrazní v osobních soubojích. Samozřejmě, že Skotové se v prvním utkání dostali do šancí, ale i my jsme měli další příležitosti. Myslím, že to byl právě ten týmový výkon, byť třeba s chybami, díky kterému jsme zvítězili. A podle mého zaslouženě.

V čem se Chorvati od Skotů liší?

Hrají více po zemi, hodně kombinují, na to si musíme dát velký pozor, určitě je budeme chtít v určitých fázích napadat a donutit k chybám.

Hodně spoléhají na záložníka Luku Modriče, byť ho chorvatská média za výkon s Anglií kritizovala. Cítíte, že nemá formu jako dřív?

Pro mě je Modrič pořád excelentní hráč, nedávno získal Zlatý míč a já ho stále považuju za jednoho z nejlepších na světě. Budeme si na něj muset dávat pozor, protože je to fotbalista, který umí z minima vytěžit maximum. Musíme ho střežit, jakmile budeme mít balon, budeme ho bránit na těsno.