ONLINE: Nizozemsko - Rakousko, souboj o první místo ve skupině

Mistři Evropy z roku 1988 Nizozemci vyhráli nad Rakouskem posledních šest vzájemných zápasů a v minulých sedmi duelech vstřelili svému soupeři vždy minimálně dvě branky.

„Rakousko jde poslední roky nahoru. David Alaba je známé jméno a mnoho jeho fotbalistů hraje v Německu. Jsou soudržní a těžko se poráží,“ varuje nizozemský trenér Frank de Boer.



Jeho svěřenci, kteří se na vrcholný turnaj vrátili po sedmi letech a absenci na ME 2016 a MS 2018, však mají dobrou formu. V úvodním duelu sice ztratili s Ukrajinou dvoubrankový náskok, ale výhru jim zajistil pět minut před koncem Denzel Dumfries. Nizozemci prohráli jen jeden z posledních 11 zápasů a v minulých osmi duelech dali vždy alespoň dvě branky.



Rakousko vyhrálo vzájemný zápas naposledy před 31 lety - v přípravě 3:2. „Jsou před námi v žebříčku FIFA, mají opravdu dobré hráče a ještě hrají v Amsterdamu, kde za nimi stojí fanoušci. Bude to těžké, ale díky našemu předchozímu vítězství do toho půjdeme s pozitivní náladou. Pokusíme se předvést maximum a bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo něco získat,“ řekl záložník Marcel Sabitzer.

Zatímco Nizozemci vyhlížejí návrat zraněného obránce Matthijse de Ligta, jenž ještě v úvodním utkání chyběl, Rakušané se budou muset vyrovnat s absencí útočníka Marka Arnautovice, kterého potrestala UEFA zákazem startu v jednom zápase za urážku protihráče při oslavě branky v duelu proti Severní Makedonii.