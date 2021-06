Fotbalisté Polska díky trefě v závěru remizovali s Islandem

Domácí svěřenci trenéra Paula Sousy sice v utkání dvakrát prohrávali, ale dokázali vždy zareagovat. Na trefu Gudmundssona odpověděl ještě v první půli Zieliňski. Islanďané, kteří před pěti lety na ME prošli až do čtvrtfinále, se vrátili do vedení hned po přestávce zásluhou Bjarnasona, ale ani tentokrát náskok neudrželi. Dvě minuty před koncem vyrovnal po centru Kozlowského přesně hlavičkující útočník Soluně Šwiderski.

Poláci vstoupí do vrcholného turnaje 14. června utkáním se Slovenskem. V základní skupině E ještě vyzvou Španělsko a Švédsko.

Polsko Polsko : Island Island 2:2 (1:1) Góly:

34. Zieliński

88. Swiderski Góly:

26. Gudmundsson

47. Bjarnasson Sestavy:

Szczęsny – Kędziora, Glik, Dawidowicz, Puchacz (80. Rybus) – Frankowski (64. Placheta), Moder, Krychowiak (64. Linetty), Zieliński (46. Kozlowski)– Lewandowski (C)(81. Świderski), Świerczok (58. Jóźwiak) Sestavy:

Rúnarsson (46. Kristinsson) – Sampsted, Hermannsson, Birkir Bjarnason, Thórarinsson – Gunnarsson (C) (87. K. Thórdasson)– Anderson (74. Eyjólfsson), Baldursson (78. S. Thórdasson), Brynjar Bjarnason, Gudmundsson (90+2 Thórsteisson) – Bödvarsson (84. Gudjohnsen) Náhradníci:

Fabiański, Skorupski – Bereszyński, Helik, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Linetty, Piątkowski, Płacheta, Rybus, Świderski Náhradníci:

Kristinsson, Ólafsson – Eyjólfsson, Fridriksson, Gudjohnsen, Jóhannesson, Olafsson, K. Thórdarson, S. Thórdarson, Thorsteinsson, Thrándarson Žluté karty:

47. Krychowiak Žluté karty:

43. Baldursson Rozhodčí: Berke (HUN) – Tóth (HUN), Buzás (HUN)

Maďarsko Maďarsko : Irsko Irsko 0:0 (0:0) Sestavy:

Gulácsi (63. Bogdán) – Kecskés, Orbán, At. Szalai – Bolla (46. Lovrencsics), Kleinheisler (63. Négo), A. Nagy, Schäfer, Fiola – Szalai (C), R. Varga (46. K. Varga). Sestavy:

Bazunu (46. Kelleher) – Doherty, O ́Shea, Egan (C), McClean – Cullen, Hourihane (56. Molumby) – Knight, Parrott (56. Horgan), Duffy – Idah. Náhradníci:

Dibusz, Bogdán – Lang, Négo, Cseri, Lovrencsics, Sigér, K. Varga, Botka, Nikolić, Schön, Hahn. Náhradníci:

Kelleher, Travers – Manning, Curtis, Arter, Horgan, Molumby, McGrath, Collins, Ogbene, L. O ́Connor, Omobamidele. Rozhodčí: D. Stefanski – D. Golis, A. Kupsik

Španělsko Španělsko : Litva Litva 2:0 (-:-) Góly:

3. Guilamón

24. Díaz Góly:

Sestavy:

Fernández – Gil, Mingueza, Guilamón, Cucurella (C) – Villar, Zubimendi, García – Díaz, Ruiz, Gil Sestavy:

Švedkauskas – Mikoliunas (C), Beneta, Girdvainis, Vaitkunas – Megelaitis, Šimkus – Novikovas, Golubickas, Verbickas – Černych Náhradníci:

Martínez, Peňa – Beltrán, Blanco, Cuenca, Miranda, Pino, Pozo, Puado Náhradníci:

Krapikas, Mikelionis – Dapkus, Dubickas, Eliosius, Gaspuitis, Lasickas, Laukzemis, Olberskis, Petravicius, Silkaitis

Francie Francie : Bulharsko Bulharsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Lloris (C) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Kante – Pogba, Tolisso – Griezmann – Mbappe, Benzema. Sestavy:

Naumov – Božikov (C), Antov, P. Hristov, Turicov – Jankov, Krajev, Čočev, I. Ilijev – Despodov, A. Ilijev. Náhradníci:

Maignan, Mandanda – Ben Yedder, Dembele, Digne, Dubois, Giroud, Kounde, Lemar, Lenglet, Sissoko, Zouma. Náhradníci:

Karadžov, Michajlov – Galabinov, A. Hristov, D. Ilijev, Karabeljov, Karageren, Kotev, Minčev, Cvetanov, Vitanov, Vutov Rozhodčí: A. Sidiropoulos

Další přípravné zápasy

Kosovo Kosovo : Guinea Guinea 1:2 (0:0) Góly:

90+3. Manaj Góly:

60. Kouyate

66. Kante Sestavy:

Bakaj – Bajselmani, Broja (76. Jashari), Daku (46. Manaj), Domgjoni, Hoxha (46. Balaj), Jashanica (46. Hajrulahu), Loshaj, Rrudhani (85. Buftiu), Thaqi, Topali (62. Asllani) Sestavy:

Keita – Camara, Cisse (73. Sylla), Conte (83. Mendes Moreira), Kane, Kante (82. Mara), Konate, Kouyate (61. Barry), Pogba, Sow, Sylla Náhradníci:

Halimi – Asllani, Baftiu, Balaj, Hajrulahu, Jashari, Manaj, Zelnullahi Náhradníci:

Camara Mou., Camara Moh – Barry, Camara A., Camara D, Camara I, Conte, Kanté, Mara, Mendes Moreira, Sylla Žluté karty:

42. Domgjoni, 78. Aslliani Žluté karty:

37. Conte