Nizozemci s Rakušany o první místo ve skupině, Dánové proti Belgii o naději

Fotbalisté Nizozemska se na mistrovství Evropy utkají s Rakouskem o první příčku ve skupině C. Vítěz získá jistotu postupu do osmifinále, remíza oba týmy k play off značně přiblíží. Naopak duel poražených z prvního kola Ukrajina - Severní Makedonie je soubojem o naději. Ve skupině B Dánsko hraje s Belgií.