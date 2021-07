PONDĚLNÍ VERNEROVKA: Jsem nadšený z oslavy fotbalu. Italům tleskám

Klasický zákon schválnosti. Čím víc jsem u televize bručel, že kvůli nekonečně dlouhým zápasům ponocuju a ráno se mi nechce vstávat do práce, tím víc jsem přivolával prodloužení. A nakonec to všechno skončilo před nedělní půlnocí penaltami ve finále. Ale můžu vám říct, že ten měsíc stál za to! Jsem nadšený, protože jsme sledovali oslavu fotbalu.