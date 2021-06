Čeští fotbalisté po remíze 1:1 s Chorvatskem dovádějí s fanoušky, kteří je dorazili podpořit přímo do glasgowského Hampden Parku. | foto: AP

Asi se shodneme, že po příchodu Jardy Šilhavého udělal český nároďák velký pokrok. Už jen změnou herního stylu, který se daleko víc blíží současným trendům a potřebám fotbalu. Výsledky (s výjimkou přípravné facky v Itálii) to jen dokumentují. Postup na Euro. Postup do nejvyšší skupiny Ligy národů. Výhra nad Anglií. Statečná bitva s Belgií. A brzy snad postup do evropského osmifinále.