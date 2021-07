Fotbalová velmoc, penaltová bezmoc. Anglie je světu zase pro smích

Jsou fotbalovou velmocí, ale také penaltovou bezmocí.

Jen dva rozstřely v historii anglická reprezentace zvládla, sedmkrát na světových či evropských šampionátech selhala. Je to nejhorší bilance ze všech národních mužstev, která se k penaltám „probila“ aspoň třikrát.

Ještě než Angličané ve čtvrtfinále Eura 2012 pokazili šestý penaltový rozstřel z dosavadních sedmi, kvůli „dovednostní soutěži“ byli často světu pro smích.

Tenkrát před devíti lety proti Itálii i po prodloužení byl stav 0:0. Pro Anglii začal rozstřel nadějně. Ve druhé sérii nedal Montolivo, kdežto Rooney navázal na Gerrarda z první série a Anglie vedla 2:1. Jenže pak Young trefil břevno a Ashley Cole poslal přízemní ránu přímo do rukavic Buffona. Z Italů ostatní proměnili.

„Můžeme mít hlavy nahoře, ale to našim zlomeným srdcím nepomůže,“ hlesl tehdy zdrcený kapitán Steven Gerrard.

Černá série začala na mistrovství světa 1990 v Itálii. Anglie tenkrát hrála výborný turnaj, v semifinále proti Německu dokázal Lineker deset minut před koncem srovnat na 1:1. V prodloužení „přežila“ šance Klinsmanna, naopak gól Platta sudí neuznali kvůli ofsajdu.

Anglie a penalty Penaltové rozstřely na MS a ME MS 1990, semifinále

Německo - Anglie 1:1, 4:3 na penalty (nedali Pearce a Waddle, dali Lineker, Platt a Beardsley) Euro 1996, čtvrtfinále

Španělsko - Anglie 0:0, 2:4 na penalty (uspěli všichni střelci: Shearer, Platt, Pearce, Gascoigne) Euro 1996, semifinále

Německo - Anglie 1:1, 6:5 na penalty (v šesté sérii nedal Southgate, předtím všichni dali Shearer, Platt, Searce, Gascoigne, Sheringham) MS 1998, osmifinále

Argentina - Anglie 2:2, 4:3 na penalty (nedali Ince a Batty jako poslední, dali Shearer, Merson, Owen) Euro 2004, čtvrtfinále

Anglie - Portugalsko 2:2, 5:6 na penalty (nedali Beckham v první a Vassel v sedmé sérii, dali Owen, Lampard, Terry, Hargreaves, A. Cole) MS 2006, čtvrtfinále

Anglie - Portugalsko 0:0, 1:3 na penalty (nedali Lampard, Gerrard, Carragher, dal jen Hargreaves) Euro 2012, čtvrtfinále

Anglie - Itálie 0:0, 2:4 penalty (dali Gerrad, Rooney, pak nedali Young, A. Cole) MS 2018, osmifinále

Kolumbie - Anglie 1:1, 3:4 na penalty (nedal jen Henderson ve 3. sérii, uspěli Kane, Rashford, Trippier a Dier) Euro 2021, finále

Anglie - Itálie 1:1, 2:3 na penalty (dali Kane a Maquire, pak neuspěli mladíci Rashford, Sancho a Saka)

Penalty Lineker, Beardsley a Platt proměnili, Němci pokaždé stav srovnali. Jenže ve čtvrté sérii nedal levý obránce Pearce, Thon poslal Němce do vedení 4:3. A když vzápětí nedal ani Waddle, bylo hotovo.

Na domácím Euru 1996 nic nenasvědčovalo tomu, že se Angličané stanou penaltovými břídily.

Ve čtvrtfinále proti Španělsku gól nepadl ani v třicetiminutovém prodloužení. Rozstřel začínal soupeř a Hierro nedal. Z Angličanů se postupně trefili Shearer, Platt, Pearce a ve čtvrté sérii rozhodl Gascoigne, protože před ním nezvládl svou roli Nadal.

Ale o čtyři dny později v semifinále proti Němcům už to prasklo, přestože Shearer, Platt, Pearce, Gascoigne i Sheringham brankáře Köpkeho propálili.

Anglický gólman David Seaman zase nedokázal zlikvidovat střely Hässlera, Strunze, Reutera, Ziegeho, Kuntze.

Takže došlo až na šestou sérii, na hráče, kteří už kopat nechtějí. A Southgate, současný reprezentační trenér, poslal slabou a nepříliš umístěnou přízemní ránu přímo ke Köpkemu, který vystihl směr. Vzápětí rozhodl Möller.

Dál to šlo rychle. Osmifinále mistrovství světa 1998 proti Argentině. Poločas 2:2, krátce po půli červená karta pro Beckhama po potyčce se Simeonem. V rozstřelu nedali v druhé sérii Ince a v páté Batty. Z Argentinců zklamal jen Crespo ve druhé. Za Angličany byl úspěšný tradiční exekutor Shearer, pak Merson a Owen.

Na Euru 2004 v Portugalsku sehrála Anglie nádherné čtvrtfinále proti domácím. Už po dvou minutách se prosadil Owen a stav 1:0 držel až do 83. minuty, než vyrovnal Postiga. V prodloužení vedli Portugalci díky Rui Costovi, ve 115. minutě srovnal Lampard.

Památný rozstřel dospěl do sedmé série, do té doby nedali Beckam a Rui Costa. Owen, Lampard, Terry, Hargreaves i Ashley Cole proti brankáři Ricardovi uspěli. Ten si pak proti Vasselovi sundal rukavice a jeho ránu vyrazil. A sám šel na sedmou penaltu. Dal a Angličané jeli domů.

O dva roky později na mistrovství světa v Německu se souboj Angličanů a Portugalců opakoval znovu ve čtvrtfinále. Tentokrát bylo víc neproměněných penalt.

Neuspěli Lampard, Gerrard, Garragher, u soupeře Viana a Petit. Z Angličanů proměnil jen Hargreaves, v páté sérii rozhodl Ronaldo, před ním dali i Simao a Postiga.

O čtvrtfinále na Euru 2012 už řeč byla.

Nezdary Angličané zlomili na posledním mistrovství světa v Rusku, před třemi lety proti Kolumbii si nechali srovnat na 1:1 ve třetí minutě nastavení základní hrací doby, prodloužení pak nerozhodlo. V penaltách uspěli Kane, Rashford, pak však selhal Henderson a Kolumbie po třech sériích vedla 3:2.

Ale Uribe psychickou výhodu nevyužil, tak srovnal Trippier. Pickford skvěle zasáhl proti střele Baccy a Dier v páté sérii rozhodl, 4:3 pro Angličany.

V neděli večer však nejdůležitější penaltový rozstřel ve své historii Angličané nezvládli. Přitom všechno hrálo pro ně, v penaltách vedli. Chytal opět Pickford. Stejně jako tenkrát útočník Rashford jen kvůli pokutovému kopu vystřídal v závěru obránce Walkera. Rashford je penaltový specialista, v Manchesteru United je spolehlivý.

Hendersona, který jako jediný na MS 2018 proti Kolumbii neuspěl, kouč v poslední minutě prodloužení stáhl.

Tehdejší rozstřel zažili Kane i Maguire, úspěšní exekutoři nedělního finále proti Itálii.

A stejně to bylo k ničemu.

Možná i proto, jak podivně trenér Southgate hráče vybral. Vedle Rashforda v poslední minutě prodloužení poslal do hry jen kvůli penaltě Sancha. A pátou sérii zahrával Saka.

Angličané nedali tři penalty za sebou. Věk neúspěšných hráčů je 23 let, 21 let a 19 let.

„To já jsem rozhodl o tom, kteří střelci půjdou kopat. Viděl jsem, jak si vedli v tréninku. Bohužel, nepovedlo se to, nesu veškerou zodpovědnost,“ řekl Southgate.

„Každý chybujeme. Ti kluci z toho vyrostou,“ poznamenal kapitán Kane.

„Rozhodne nikoho nelze obviňovat a ukazovat si na něj prstem. Já jsem viděl, jak zkušení hráči na penaltu jít nechtějí, tak šli mladí. I ti nejlepší hráči na světě penaltu nedají,“ zdůraznil někdejší reprezentant Rio Ferdinand.

„Aby tak velkou zodpovědnost vzali na sebe mladí kluci, to zaslouží uznání. Ale teď to pro ně bude těžké. Doufejme, že se z toho dostanou,“ přemítal Alan Shearer, který penalty za Anglii dával. „Ale je otázkou, že když nehráli, tak jestli měli jít kopat.“

Sakovi, který nedal tu rozhodující penaltu, anglická média udělila nejvyšší možné hodnocení. Pro útěchu. „Prokázal jsi hodně odvahy a tohle se stává i nejlepším. Není to tvoje vina, jsi špičkový fotbalista,“ zastal se ho i zkušený chorvatský reprezentant Dejan Lovren.