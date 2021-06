Věřili jsme, že můžeme vítězství obhájit, mrzí Portugalce konec na Euru

Belgii stačila jediná střela na bránu, kterou vyslal ve 42. Thorgan Hazard, aby vyprovodila z turnaje portugalské obhájce titulu.

„Ztratili jsme iluze. Jsme smutní, hráči v kabině pláčou, protože odevzdali maximum. Belgie měla šest střel, my devětadvacet, trefili jsme tyč... Ale porážka je prostě porážka,“ krčil rameny před kamerami portugalské televize TVI24 trenér Santos.



„Věřili jsme, že to můžeme zvládnout. Byli jsme přesvědčení, že znovu dokráčíme do finále. Ale není to nespravedlivé. Soupeř dal gól, my ne.“



Portugalci postoupili ze třetího místa skupiny F, v níž porazili pouze Maďarsko (3:0). Pak následovala porážka od Němců (2:4) a remíza 2:2 s Francií, která je se skóre 7:6 vyšvihla na první místo týmů ze třetích příček. Do vyřazovací fáze postoupily nejlepší čtyři.

Pěti brankami je táhl nezastavitelný Cristiano Ronaldo, který se na turnaji stal nejlepším střelcem v historii Eura s celkovými čtrnácti zásahy. Povedlo se mu vyrovnat i absolutní rekord v počtu mezinárodních gólů íránské legendy Aliho Daeího (109).

Jenže v osmifinále se Belgičanům podařilo Ronalda eliminovat, a tak svou sbírku tref na šampionátu už nerozšířil. Po závěrečném hvizdu jen vzteky mrsknul kapitánskou pásku do trávníku na stadionu v Seville.

„Je to obrovské zklamání. Opravdu jsme věřili, že vítězství z roku 2016 obhájíme. Pořád tu je ale co dokázat v budoucnu. V roce 2018 jsme na mistrovství světa vypadli také v osmifinále, ale hned potom jsme vyhráli Ligu národů. Zkusíme zvítězit i na mistrovství světa v Kataru,“ prohlásil Santos.

„Vytvořili jsme si víc šancí než Belgie. V první půli jsme kontrolovali hru. Nevzpomínám si, že by měli jinou příležitost, než ten gól. Do Portugalska se vracíme zklamaní,“ řekl portugalské televizi Sport TV záložník Joao Palhinha, který na turnaji poprvé nastoupil v základní sestavě.



„Ve druhém poločase jsme udělali všechno proto, abychom zápas otočili. Nedali jsme obrovské šance, Belgičané měli více štěstí,“ pokračoval zklamaný Palhinha. „Do každé soutěže jdeme s tím, že chceme vyhrát. Přestože jsme malá země, vyhráli jsme poslední Euro a Ligu národů. Teď už musíme hledět dopředu.“