Případ Kúdela: Šilhavý mu drží dveře. Jak musí UEFA snížit trest, aby je nezabouchl?

Šilhavý se pro mistrovství Evropy nechce vzdát hráče, který je u něj hodně vysoko, který je pro něj stoperem číslo jedna čili středním obráncem do základní sestavy.

I proto v nominaci na blížící se Euro, kterou během úterního dopoledne zveřejnil, si nechal jedno volné místo. Drží ho právě slávistickému obránci.

„Doufám, že se něco v následujících dnech pohne, nechceme si zavřít dveře,“ poznamenal Šilhavý.

Nejbližší dny jsou pro Kúdelu zásadní.

Ve středu si pustí počítač, nasadí sluchátka a se svými právníky se připojí na online jednání disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA), která projedná jeho odvolání.

Odvolání proti trestu, který disciplinárka udělila za údajnou rasistickou urážku v březnovém osmifinále Evropské ligy na stadionu skotských Rangers. Kúdela rasismus od začátku případu popírá.

Podle Slavie a advokátní kanceláře, jež hráče zastupuje, se žádný důkaz, který by Kúdelu z rasismu usvědčil, nenašel. Nebylo to ani v písemném odůvodnění trestu od disciplinárky.

Původní verdikt zastavil Kúdelovi činnost v mezinárodních soutěžích na deset zápasů. Dvě utkání si odpykal ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, zbývá osm.

Kúdela, Slavia i národní mužstvo doufají, že komise trest zmírní. Šilhavý nemusí s konečnou nominací spěchat, definitivní podobu soupisky šestadvaceti hráčů musí poslat za týden 1. června. A když se někdo zraní či onemocní, může dělat změny až do 14. června, kdy Česko do turnaje vstoupí.

„V případě Ondry stojí za to vyčerpat všechny možnosti,“ zdůraznil Šilhavý. „Když tak za něj máme tři hráče připravené. Rozhodneme se podle toho, jak to dopadne.“

Čtyřiatřicetiletý střední obránce by se definitivní rozhodnutí měl dozvědět do konce týdne. Když to nedopadne dobře, jako šestadvacátý se do výběru dostane jeden z čekajících středopolařů David Pavelka, Michal Sadílek, Lukáš Kalvach, případně stoper Patrizio Stronati.

Když Kúdelu komise osvobodí, Euro ho nemine. Jinak bude záležet, o kolik mu trest sníží.

„Jasno nemám, za jakých okolností bych ho vzal. Výsledek nevíme. Nedokážu si představit, že by mu to z deseti zápasů snížili na dva, na tři, i když naděje umírá poslední,“ přemítal Šilhavý.

Například na mistrovství Evropy v roce 2000 tehdejší kouč Jozef Chovanec vzal i Patrika Bergra, který za vyloučení v kvalifikaci nemohl hrát dva zápasy. Nastoupil až v posledním duelu základní skupiny proti Dánsku, kdy už Češi po předchozích porážkách s Nizozemskem a Francií neměli šanci na postup.

O čtyři roky dřív naopak trenér Dušan Uhrin distancovaného Tomáše Řepku na Euro do Anglie nevzal. I proto, že v obraně sázel spíš na zkušené hráče. Řepkovi tenkrát bylo dvaadvacet a trest za vyloučení si přenesl ze čtvrtfinále šampionátu do 21 let proti Španělsku.

„Kolik zápasů, které by mohl odehrát, by nám stačilo, jsou v této chvíli spekulace. Nechci předjímat. Máme čas, počkáme, jak to odpadne a pak se rozhodneme,“ podotkl Šilhavý.

Bylo by pikantní, kdyby Kúdela 14. června v Glasgow proti Skotsku nastoupil. Tam, kde všechny nepříjemnosti začaly.

V závěru osmifinálové odvety na stadionu Rangers po jednom z mnoha nefér zákroků domácích přiběhl Kúdela ke Glenu Kamarovi, zakryl si ústa a cosi mu zblízka řekl.

Finského záložníka tmavé pleti se Kúdelova slova dotkla, zlobil se, gestikuloval, na Kúdelu se sápal a poté ho obvinil z rasismu. Kúdela přiznal vulgární urážku, nikoli rasistickou. Kamara po zápase Kúdelu fyzicky napadl.

UEFA uvěřila skotské straně, Kúdela dostal trest na deset zápasů, což je spodní hranice za rasismus. Kamara za fyzické napadení nesmí hrát tři utkání.

Jelikož nedošlo k vyloučení během zápasu a na hřišti, tak se Kúdelův trest vztahuje i na zápasy v dalších mezinárodních soutěžích. Proto od vynesení verdiktu nemůže nastupovat ani za národní mužstvo.