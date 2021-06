ONLINE: Nizozemsko - S. Makedonie 0:0, duel suveréna s už vyřazeným týmem

Nizozemci, kteří se kvalifikovali do play off ME poprvé od roku 2008, chtějí protáhnout vítěznou šňůru. Podle trenéra Franka de Boera ukázala Severní Makedonie, že si zaslouží být na Euru.

ONLINE: S. Makedonie - Nizozemsko Utkání sledujeme minutu po minutě

„Vedli si výborně, jsou hodně organizovaní. A pak je tady jejich kapitán a mazaný lišák Goran Pandev. Je skvělé vidět, že i v sedmatřiceti si užívá fotbal a umí být důležitý pro svou zemi. Nesmíme je podcenit,“ prohlásil nizozemský kouč.

Severní Makedonie se v Amsterdamu touží co nejlépe rozloučit a mistry Evropy z roku 1988 na pátý pokus porazit. „Chceme naší zemi udělat radost vítězstvím na šampionátu. Doufáme, že to nebude naše poslední účast na takovém turnaji. Odehráli jsme v Bukurešti dva solidní zápasy, ale doplatili jsme na nezkušenost na této úrovni,“ uvedl záložník Eljif Elmas.