Úleva, přiznali Němci. Jdeme dál, ale nikdo neví proč, doléhá k nim kritika

Německo ve svém závěrečném utkání ve skupině potřebovalo doma v Mnichově s Maďarskem neprohrát, což se před zápasem jevilo jako v klidu splnitelný cíl.

Jenže brzy inkasovalo a dlouho bylo mimo postupové pozice. Když v 66. minutě Havertz konečně vyrovnal, soupeř hned z rozehrání znovu skóroval.

Porážka by Němce vyřadila, skončili by čtvrtí, protože v souběžně hraném utkání drželi Portugalci potřebnou remízu s Francií. Před tým Joachima Löwa by se dostali i Maďaři.

Trápení trvalo do 84. minuty, než se po akci náhradníků Němci dočkali. Musiala nabil Goretzkovi, který z 12 metrů a za pomoci teče propálil Gulásciho. V osmifinále narazí ve Wembley na domácí Angličany.

„Německý fotbal dalším rozpakům unikl o vlásek, bylo to zatraceně blízko. Bylo to tak špatné, přesto postupujeme,“ píše se v komentáři Bildu.

„Měl jsem obavy, ocitli jsme se v brutálně těžké situaci. Nehráli jsme dobře,“ přiznal záložník Joshua Kimmich.



Pokud by remízu Němci neuhráli, mnichovský souboj s Maďarskem by byl poslední pro trenéra Joachima Löwa, který se s národním týmem po Euru rozloučí. A bylo by to smutné loučení. U Die Natioanalelf byl od roku 2004 nejdřív jako asistent, od roku 2006 je hlavním trenérem.

Je mistrem světa z roku 2014, na Euru 2016 tým vypadl ve čtvrtfinále s Italy, na mistrovství světa 2018 skončil poslední ve skupině. Od sestupu z elitní úrovně Ligy národů ho uchránila jen reorganizace soutěže.

A ve středu málem selhal i proti Maďarům, donedávna evropským outsiderům.

„Ukázali jsme mimořádnou morálku. Ano, udělali jsme chyby, ale bojovali. Nebylo to pro slabé povahy,“ oddechl si Löw.

Jeho tým se nemohl prosadit proti zhuštěné obraně. Když se Maďaři v 11. minutě dostali do vedení, bránili se všemi hráči kolem vápna.

„Zavřeli to. Pak jsme udělali další chybu. Nebylo snadné z naší skupiny postoupit, ale cíl jsme splnili. Záleží jen na tom, že jdeme dál,“ podotkl Löw.

„Jak jsme dlouho prohrávali, bylo strašně těžké se proti nim prosadit. Byl to nervy drásající thriller,“ podotkl gólman Neuer.

Hrdinou je záložník Leon Goretzka, který za stavu 0:1 vystřídal Gündogana a v závěru vstřelil postupový gól.

„Jsem nadšený. Když se míč ke mně dostal, v tu chvíli na sebe berete všechno. Naštěstí to dopadlo dobře,“ líčil středopolař Bayernu. „Hlavně jsme neměli dopustit, aby nám po vyrovnání hned dali druhý gól, to se nesmí stát. Teď už jsme v klidu.“

Němci postoupili ze skupiny F z druhé příčky společně s první Francií a třetím Portugalskem. Jejich soupeřem bude Anglie ve Wembley. „To je skvělé, sotva jsme si mohli přát hezčí osmifinále. Doufám, že jsme se konečně v turnaji a že to od nás bude jen a jen lepší,“ přál si Kimmich.

„V Anglii to bude úplně jiný zápas. Když hrajeme proti silnějším soupeřům, je to pro nás lepší. Máme skvělé hráče a pořád i sebevědomí, na tom nic Maďarsko nemění. Je to play off, stát se může všechno. A Wembley nám sedí,“ zdůraznil Neuer.

„Můžeme se jen těšit, nemáme žádné obavy. Co může být na reprezentační úrovni víc, než se na šampionátu postavit Anglii u nich ve Wembley. Je to vrchol. Od nás to bude jiný zápas, to můžu slíbit,“ podotkl kouč.