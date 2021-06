Otázky a odpovědi. Co všechno potřebujete vědět o fotbalovém Euru

Připravili jsme deset otázek a deset odpovědí.

1. Kde se hraje?

Jedenáct zemí, jedenáct měst, jedenáct krásných stadionů. Unikátní šampionát se hraje napříč Evropou, od Londýna po Baku, od Petrohradu po Sevillu.

Bývalý prezident Evropské fotbalové unie (UEFA) Michel Platini model prosadil na oslavu šedesátého výročí od prvního evropského šampionátu.

Původně se dočkalo pořadatelství třináct měst, z nichž nejdřív odpadl Brusel kvůli průtahům s modernizací stadionu a větší porci zápasů dostal Londýn.

Během jara 2021 UEFA škrtla Dublin a Bilbao, protože tamní vládní autority nebyly schopné garantovat určitý počet diváků na tribunách. Zápasy z Bilbaa se přesunuly do Sevilly a program z Dublinu převzal Petrohrad.

Socha legendárního anglického kapitána Bobbyho Moorea před stadionem ve Wembley, který bude hostit vrchol fotbalového Eura.

Každé z měst hostí tři utkání základní skupiny a jedno ve vyřazovací fázi. Petrohrad uvidí celkem sedm zápasů - šest ve skupině a jedno čtvrtfinále. Londýnské Wembley má tři duely skupinové fáze, dvě osmifinále, obě semifinále a finále.

2. Kolik kde bude fanoušků na tribunách?

Kvůli pandemii covidu-19 a restrikcím s ní souvisejících se na většinu z jedenácti stadionů dostane jen zlomek diváků. Pořadatelé dostali na jaře od UEFA za úkol vyjednat s místními úřady potřebná povolení či výjimky, aby na tribuny mohla alespoň část fandů, což se nepovedlo Bilbau a Dublinu (viz výše).

Nejvíc lidí uvidí zápasy v Budapešti, tamní moderní chlouba Puskás Aréna je připravená na 61 tisíc návštěvníků, kteří však budou muset striktně dodržet všechna opatření: nutností je například před utkáním vyzvednout tzv. covid-19 náramek, ke stadionu dorazit v předem určeném třicetiminutovém okně, aby se netvořily fronty, či mít celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst.

Město Stadion Obvyklá kapacita Kapacita pro Euro Amsterdam Johan Cruijff ArenA 54 990 míst cca 16 tisíc lidí (33 procent kapacity, možný nárůst během turnaje) Baku Olympijský stadion 68 700 cca 34 tisíc lidí (50 procent kapacity) Bukurešť Arena Nationala 55 600 cca 13 tisíc lidí (25 procent kapacity, možný nárůst během turnaje) Budapešť Puskás Aréna 67 215 61 tisíc lidí (plná kapacita pro zápasy UEFA) Kodaň Parken Stadium 38 065 téměř 16 tisíc lidí (40 procent kapacity) Glasgow Hampden Park 51 866 cca 12 tisíc lidí (25 procent kapacity) Londýn Wembley 90 000 alespoň 22 a půl tisíce lidí (25 procent kapacity) pro skupiny a osmifinále, pro semifinále a finále možný nárůst Mnichov Allianz Arena 70 000 14 tisíc lidí (20 procent kapacity) Řím Stadio Olimpico 70 634 téměř 18 tisíc lidí (25 procent kapacity, možný nárůst během turnaje) Petrohrad Krestovskij stadion 68 134 cca 34 tisíc lidí (50 procent kapacity, možný nárůst během turnaje) Sevilla La Cartuja 60 000 cca 18 tisíc lidí (30 procent kapacity)

3. Kdy Euro začíná a kdy končí?

„Souboj“ o zahajovací zápas vyhrál Řím, v pátek 11. června od 21.00 na Stadio Olimpico nastoupí Itálie proti Turecku, které je psané jako domácí tým, takže si jako první volí barvu dresů.



Od soboty 12. června se každý den uskuteční tři utkání v časových slotech 15.00, 18.00 a 21.00.

Závěrečné duely ve skupinách mají stejný čas výkopu kvůli regulérnosti.

Ve dvou dnech se hraje po dvou zápasech a ve dvou dnech po čtyřech zápasech, začíná se od 18.00 a od 21.00.

Vyřazovací část začne v sobotu 26. června dvěma osmifinálovými duely, úvodní kolo play off pak pokračuje dvěma utkáními následující tři dny.

Dvě čtvrtfinále se hrají v pátek 2. července a dvě 3. července. Semifinále se odehrají 6. a 7. července, mistr Evropy pro rok 2021 bude znám v neděli 11. července krátce před půlnocí.

4. Jakým se hraje systémem?

Šest skupin po čtyřech, každý s každým jednou. Podruhé v historii má šampionát čtyřiadvacet účastníků, což je takřka polovina všech členských států UEFA.

Šest hostitelských zemí - Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Anglie, Španělsko a Německo - má garantovány tři zápasy doma. Dvakrát se doma představí Skotsko, Rusko a Maďarsko. Zbývající pořadatelské země Ázerbájdžán s Rumunskem své týmy na Euru nemají.

Do vyřazovací fáze postoupí z každé skupiny první dva a také čtyři nejlepší z třetích míst. Od osmifinále se hraje systémem play off. Pokud zápas skončí remízou, prodlužuje se dvakrát patnáct minut. Když se nerozhodne, následuje penaltový rozstřel.

Celkem se během šampionátu odehraje jedenapadesát zápasů, šestatřicet v základních skupinách a patnáct v play off. Vyřazení v semifinále o bronz nehrají, oba se umístí na třetím místě.

5. Kdy hrají Češi

Skupina D odstartuje už v neděli 13. června od 15 hodin utkáním Anglie s Chorvatskem ve Wembley. Česká reprezentace vstoupí do turnaje o den později ve stejný čas proti Skotsku v glasgowském Hampden Parku.

14. června, 15:00: Skotsko - Česko (Hampden Park, Glasgow)

18. června, 18:00: Chorvatsko - Česko (Hampden Park, Glasgow)

22. června, 21:00: Česko - Anglie (Wembley, Londýn)

Základní sestava fotbalové reprezentace pro generálku na Euro proti Albánii.

Pokud se Česku podaří postoupit ze skupiny (ať už jako první ze dvou týmů, či coby jeden ze čtyř nejlepších celků ze třetích míst), nastoupí v osmifinále v jednom z následujících termínů.



27. června, 18:00: vítěz skupiny C - třetí tým skupiny D/E/F (Puskás Aréna, Budapešť)

27. června, 21:00: vítěz skupiny B - třetí tým skupiny A/D/E/F (La Cartuja, Sevilla)

28. června, 18:00: druhý tým skupiny D - druhý tým skupiny E (Parken, Kodaň)

29. června, 18:00: vítěz skupiny D - druhý tým skupiny F (Wembley, Londýn)

29. června, 21:00: vítěz skupiny E - třetí tým skupiny A/B/C/D (Hampden Park, Glasgow)

6. Kde Euro sledovat?

Všech 51 zápasů vám na iDNES.cz přineseme v podrobných online reportážích minutu po minutě.

Vysílací práva na evropský šampionát vlastní Česká televize, na Slovensku rovněž veřejnoprávní stanice RTVS. V zahraničí Euro zprostředkují třeba ARD a ZDF (Německo), RAI a Sky Italia (Itálie), polská TVP či BBC a ITV ve Velké Británii.

A co přímo na místě, ptáte se?

Čeští fanoušci na mistrovství Evropy v roce 2016.

Fanouškům, kteří disponují vstupenkami na zápasy českého týmu ve Velké Británii, komplikují situaci aktuální nařízení. Samozřejmostí je před odletem absolvovat test na covid-19 s negativním výsledkem, nutností je také rezervovat a zaplatit si tzv. package test pro následné testování na ostrovech. Bližší informace naleznete na webu fanklubrepre.cz.

Zásadnější překážkou je karanténa. Ve Skotsku je po příjezdu nutné podstoupit desetidenní karanténu, v Anglii lze po pěti dnech požádat o kontrolní test a pokud bude negativní, je možné ji ukončit. Jinými slovy: chcete-li vidět úvodní duel se Skotskem v Hampden Parku, patrně už se izolujete přímo v dějišti turnaje.

7. Tresty za karty?

Fotbalistům se sčítají žluté karty, po dvou napomínáních následuje automaticky trest na jedno utkání. Třetí a čtvrtá žlutá karta v turnaji rovněž znamená zastavení činnosti.

Pokud bude mít hráč po odehraném čtvrtfinále na kontě jednu žlutou kartu, smaže se mu a do semifinále jde čistý. UEFA toto pravidlo zavedla už dřív, aby případný osobní trest v semifinále nevyřadil hráče z boje o zlato.

Například německý záložník Michael Ballack přišel o finále mistrovství světa 2002, víc však bylo zasaženo finále Ligy mistrů. V minulosti ho musely sledovat z tribuny hvězdy, opory jako Pavel Nedvěd, Xabi Alonso, John Terry, Roy Keane či Dani Alvés.

Pravidlo však neplatí v případě červené karty. Za ni následují sankce podle disciplinárního řádu, minimem je trest na jedno utkání.

8. Jaké jsou odměny a bonusy?

Každý z účastníků závěrečného turnaje obdrží startovné 9,25 milionu eur, což je v přepočtu přibližně 235 milionů korun.

Za vítězství je prémie milion eur, asi 25,5 milionu korun, za remízu polovina.

Postup do osmifinále vynese 1,5 milionu eur (38,1 milionu korun), čtvrtfinále 2,5 milionu eur (63,5 milionu korun) a semifinále čtyři miliony eur (101 milionu korun).

Poražený finalista dostane bolestné pět milionů eur (127 milionů korun), vítěz získá osm milionů eur (203 milionů korun).

UEFA plánovala mezi čtyřiadvacet účastníků rozdělit 371 milionů eur (9,5 miliardy korun), ale kvůli ztrátám z obchodní činnosti vinnou pandemie koronaviru to bude přibližně o miliardu korun méně.

Na minulém mistrovství Evropy ve Francii se rozdělovalo mezi týmy 301 milionů eur (asi 7,6 miliardy korun).

Pobyt během turnaje si hradí asociace samy. Vzhledem k epidemiologickým opatřením, která jsou v jednotlivých pořadatelských zemích rozdílná, se UEFA na hrazení nákladů bude podílet. Například český tým musel kvůli skotským nařízením zrušit pobyt v Edinburgu a na zápasy bude létat z Prahy.

9. Co znamená pozitivní test na covid?

Národní mužstva se řídí zavedeným protokolem Return to play. Pokud některý z hráčů či členů realizačního týmu bude mít pozitivní test na koronavirus, jde do izolace a ostatní po přetestování pokračují v přípravě.

Jelikož skotské státní orgány odmítly protokol pro Česko a Chorvatsko uznat, oba soupeři skotského týmu ve skupině D zůstávají doma a na zápasy do Glasgow budou pokaždé cestovat.

Češi měli během turnaje pobývat v Edinburgu, jenže v případě jednoho pozitivního výsledku by do karantény muselo celé mužstvo. To by pochopitelně znemožňovalo odehrání zápasů.

Čeští fotbalisté absolvují testy ještě v Praze vždy před odletem k utkání.



10. Kdo je favoritem a kdo outsiderem?

Podle aktuálních kurzů sázkové kanceláře Tipsport je největším adeptem na evropské zlato Francie, mistr světa z roku 2018, s kurzem 6:1. V těsném závěsu jsou Anglie (6.20) a Belgie (6.70), o něco méně bookmakeři věří Němcům a obhájcům trofeje Portugalcům (9.50).

Na senzační triumf české reprezentace je kurz 120 ku jedné, na Slovensko dokonce 250 ku jedné. Outsiderem turnaje je Makedonie, za vsazenou desetikorunu by vám jejich úspěch ve finále vynesl deset tisíc korun.