Leť, orle, leť! volal na Kerbra šaman. A čahoun doletěl až k anglické královně

Hřiště divizní Holice na olomouckém předměstí pečlivě poseče a se zahradním traktorem zajede do kumbálu. Před ostrými paprsky ho chrání kšiltovka zaražená do čela, typické dlouhé vlasy, jež prošedivěly, se derou ven. Je to on?

„Poslouchám ACDC, Iron Maiden, Zeppeliny, Stouny. Až to vypadá, tak to vypadá, ale my rockeři to nestříháme,“ poví Milan Kerbr.

Hubený čahoun, ruce potetované, pevný stisk. Devátého června měl 54 a rozhovory nedává.

O své zajímavé fotbalové pouti, která ho málem dovedla až do Realu Madrid, vypráví pouze výjimečně u štamprle slivovice kamarádům nebo synovi Milanovi, jenž nedávno ukončil ligovou kariéru.

K povídání nakonec svolil, když to je těch 25 let od stříbrného mistrovství Evropy v Anglii. Že si hroťáka ze Sigmy na něm nevybavíte? Možná proto, že neodehrál ani minutu. Jeho příběh však za pozornost stojí.