Benjamínkovo Euro. Sadílek o pokecu s Van Nistelrooijem i sbírání samolepek

„Fakt si moc cením toho, že jsem mohl nastoupit, zvlášť do takového zápasu. Tohle je nejvíc: nároďák, velký turnaj... Po závěrečném hvizdu jsem nemohl uvěřit tomu, co se právě stalo,“ líčil dvaadvacetiletý záložník.

Těžko se mu divit.

Češi v neděli Nizozemsko (2:0) vyřadili. Zrovna Nizozemsko! Zemi, k níž Sadílka váže pevné pouto. Vždyť pro něj od šestnácti byla domovem, pod vedením „fotbalového táty“ Marka van Bommela s kapitánskou páskou šéfoval eindhovenské devatenáctce, pak si vyzkoušel i Ligu mistrů... Známý příběh.

Zpátky do Budapešti, kde na začátku šestiminutového nastavení naskočil za vyčerpaného Antonína Baráka.

„Celé se to seběhlo strašně rychle. Pár minut jsem se rozcvičoval a trenér zavolal, že se mám jít chystat. Na hřišti jsem strávil nějakých pět minut, snažil jsem se to užít. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, bylo to nádherné a určitě na to dlouho nezapomeneme,“ pokračoval Sadílek.



Neúnavný fotbalista, jehož jméno se v konečné nominaci objevilo dodatečně a překvapilo snad ze všech nejvíc, si navíc před utkáním přátelsky pokecal s Van Nistelrooijem.

Někdejší báječný střelec, asistent od reprezentace, dostane totiž od nové sezony na starost juniorku PSV Eindhoven. Klubu, jemuž Sadílek, třetí nejmladší člen kádru, patří.

„Prohodili jsme pár slov ohledně budoucnosti. O tom, co nás čeká. Popřáli jsme si hodně štěstí v zápase a pak jsem byl rád, že jsme je porazili,“ culil se Sadílek na brzkém online setkání, jež tiskový mluvčí Petr Šedivý označil za možná nejčasnější tiskovou konferenci v dějinách národního týmu.



O budoucnosti „Zda půjdu zpět do PSV? To netuším, s trenérem jsem zatím nemluvil. Kontaktovat ho budu až po posledním zápase na Euru. Čili snad až 11. července.“

Reprezentace zorganizovala mítink se Sadílkem v půl deváté ráno před tréninkem na Strahově. Po něm následuje dlouhý přelet do dalekého Baku, dějiště sobotního čtvrtfinálového klání s Dánskem.

„Musel jsem kvůli vám takhle brzo vstávat, tak doufám, že na mě dojde únava při letu, usnu a snad to rychle uteče,“ vyčetl naoko novinářům.

Nálada ve virtuální místnosti byla velmi uvolněná.



Došlo i na sbírání samolepek do oficiálního alba šampionátu. Stala se z něj zábava na volné okamžiky, které Sadílek s několika kumpány propadl.

„Ještě na kempu před Eurem dorazila první várka balíčků, hned jsme si to s pár kluky vzali a začali jsme lepit,“ popisoval.



„Ještě než jsme opustili Itálii, tak nám spousta nálepek chyběla, takže jsme poprosili tady Petra Šedivého, ať pro nás domluví další. Když za týden dorazily, postupně jsme si doplnili všechno,“ vyprávěl nadšený sběratel.



„Někdy na základce jsem sbíral kartičky z Ligy mistrů, taky se mi povedlo sehnat všechny. Je fajn pocit mít to celé zaplněné,“ uvedl Sadílek, jenž na hotelu tráví nejvíc času se Adamem Hložkem a dalším sparťanem Jakubem Peškem, s nímž se zná z Liberce.



„Já s Hložanem máme album hotové, chudákovi Péšovi chybí jedna samolepka a pořád ji nemůže najít,“ rozesmál se Sadílek. Se zmíněnými parťáky během turnaje sedají na pokoji k televizi a sledují zápasy.

Michal Sadílek, Adam Hložek a Jakub Pešek. Tahle parta tráví během Eura 2021 pohromadě spoustu času.

„Hodně se mi líbil třeba nizozemský bek Denzel Dumfries, patřil mezi nejlepší hráče Eura. A z mé pozice ve středu hřiště ještě Granit Xhaka. Jak zahrál s Francií? Klobouk dolů,“ vyjmenovával fotbalisty, kteří ho doposud nejvíc zaujali.

Sadílek si účast na šampionátu užívá. Aby ne, vždyť po debutu v přípravě s Itálií přiznal, že Euro pro něj dlouho bylo vzdáleným snem.

Na další minutky během mistrovství Evropy čekal do neděle. A mohl si odškrtnout reprezentační premiéru i v soutěžním duelu.

„Po něm jsme pokecali se spoluhráči s PSV, vyměnili jsme si dresy. Bylo to hezké, dlouho jsme se neviděli a vyšlo to zrovna na takovou akci,“ řekl Sadílek. „O to sladší bylo, že se nám podařilo vyhrát.“