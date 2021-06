Zpátky do Brugg už nechci, jednám se Slavií i Spartou, říká Krmenčík

V sobotu odpoledne se spoluhráči z národního mužstva nasedl na letadlo a odcestoval do Glasgow, kde Česko v pondělí odehraje úvodní zápas mistrovství Evropy proti Skotsku.

Český tým na Euru 2021 Servis iDNES.cz

„Pro většinu z nás je to první velký turnaj a všichni tím hodně žijeme, užíváme si to. Všichni jsme odhodlaní, to na mužstvu vidím. Chceme uspět a půjdeme si za tím,“ prohlásil Krmenčík bojovně.

A nevadí vám, že pobýváte v Praze mimo dějiště turnaje a šampionát zažijete jen při zápasech, na které létáte?

Za sebe říkám, že takhle je to mnohem lepší. Jsme doma, o všem víme. Do Skotska nebo do Anglie se letí necelé dvě hodiny, což je v pohodě. Když budu mluvit za celý tým, tak to nikomu nevadí. Spíš jsme rádi.

První zápas se blíží, už se to na vás pozná?

Já tím žiju od začátku. Hned jak jsem se dostal do nominace. Trochu jsem se bál testů, protože nikdy nevíte, jestli vás to nechytí. Jsem připravený. Cítíme, že máme šanci nad Skotskem vyhrát. Když to zvládneme, můžeme pomýšlet na něco krásné a velkého. Dokázali jsme si, že můžeme potrápit i velké týmy, když jsme porazili Anglii.

Jaký to se Skotskem bude zápas?

Tvrdý, nedarujou nám ani metr. Je mi jasný, že budou hrát od podlahy. Na souboje s těmi chasníky jsme připravení. Já hraju fotbal, abych podstoupil souboje a něco vybojoval pro mužstvo. Mně to nevadí, souboje mě nebolí. Doufám, že to bude bolet je.



Skotsko - Česko úvodní zápas na Euru v pondělí od 15 hodin online

A když to se Skotskem nevyjde, máte ještě dva zápasy proti Chorvatsku a právě Anglii. I na ně si věříte?

Nepřemýšlím, že bychom měli se Skotskem byť jen remizovat. Když jdu na zápas, chci ho vyhrát. Když vidím odhodlání Vládi Daridy, kterého znám léta, jak je natěšený... Nemůžu slíbit, že vyhrajeme, ale slibuju, že tam necháme všechno. Kdyby to šlo, tak i víc než sto procent.

V nominaci je pět útočníků, což je na velkou akci nezvyklé, protože od začátku bude nastupovat nejspíš jen jeden. Jste smířený, že se na vás dostat nemusí?

Ano, je nás tady víc, ale vztahy mezi sebou máme dobrý. Kdo bude hrát, rozhodnou trenéři. Jestli od začátku, poločas, deset, dvacet minut... Já jsem připravený na cokoli. Klidně půjdu na posledních deset minut, protože vím, že můžu velký zápas rozhodnout. Už se mi to párkrát povedlo. Doufám, že se mi to poštěstí jako naposledy ve finále poháru v Řecku.

To jste byl za hrdinu PAOK Soluň. Co se tenkrát dělo?

Pravda, jsem teď nahoře, to se přiznám. Pro mě to je nejcennější trofej. Bylo to velký. Lidi tím žili, tisíce jich slavilo v centru Soluně. Bylo to nádherné. Lidi si tam fotbalistů opravdu váží. Bylo to poprvé, co jsem viděl, že mě fanoušci milují. Dodnes mi chodí zprávy. Neříkám, že mě tam mají za boha, ale někdy mi to tak připadá.

Až tak?

Bylo už dlouho po finále, pozdě v noci, volám manželce domů a říká mi, že děti ještě nespí. Ptám se proč, co se děje? Že máme u baráku asi sto lidí, že skandují moje jméno a zapalují světlice. Fanatici. Těch šest měsíců, co jsem v Soluni byl, jsem si fotbal neskutečně užíval.

Hostování vám skončilo, měl byste se vrátit do Brugg, jejichž jste hráčem.

Do Brugg se už nikdy vracet nechci. Jak asi víte a jak píšete, s manželkou jsme se dohodli, že se vrátíme do Česka.

Takže Slavia, nebo Sparta?

Jsem ve spojení s oběma kluby, ale Bruggy nejsou schopné přijmout jakoukoli nabídku. Chci se vrátit a vyhrávat trofeje v Česku.