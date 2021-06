Pár vteřin, které Čechům pomohly. Skvělý Vaclík a dva soupeřovi nešťastníci

Nizozemský útočník Memphis Depay, který do té doby snad každou akci zadrbal, zrychlil hru patičkou.

Jeho parťák Donyell Malen si obhodil Tomáše Kalase, oběhl ho a ve velké rychlosti se řítil sám na českého brankáře Tomáše Vaclíka.

Kalas se snažil na ruském rozhodčím Karasevovi vymodlit faul, tak padl k zemi. Neuspěl.

Uspěl však Vaclík, který Malenovi vystihl kličku. Bylo to o kousek, jinak by protivník střílel do prázdné brány.

Hned z protiakce, uběhlo sotva pár vteřin, se na druhé straně probíjel Patrik Schick. Nedostal se před protihráče, ale Matthijs de Ligt podklouzl a když se přes něj český útočník dostával, po míči hrábl rukou.

Žlutá karta. Český kapitán Tomáš Souček protestoval. „Zmaření vyložené brankové příležitosti, to je červená, ne?“ máchal rukama směrem k rozhodčímu.

„Ne,“ zakroutil hlavou ruský sudí.

V televizním studiu ve švýcarském Nyonu, sídle Evropské fotbalové unie (UEFA), se však v záběrech začal „hrabat“ anglický videoasistent Stuart Attwell.

Český brankář Tomáš Vaclík sbírá míč zpod nohy Donyella Malena z Nizozemska.

Prohlédl si je zprava, zleva, zpoza brány, zepředu. Zjistil, že stoper Juventusu Turín byl posledním nizozemským hráčem. Kdyby rukou nezahrál, Schick by běžel z rohu pokutového území sám na veterána Maartena Stekelenburga.

Hlavní sudí Karasev si ve sluchátku vyslechl doporučení, odebral se k monitoru, zhlédl záznam. Když kráčel směrem do míst, kde byla přerušena hra, z pravé náprsní kapsičky už tahal červenou kartu.

Matthijs de Ligt se tak stal prvním nizozemským hráčem, který na mistrovství Evropy obdržel červenou kartu od vyloučení Johna Heitingy v památném vzájemném utkání Nizozemců a Čechů na Euru 2004 v Portugalsku.

I tenkrát to přispělo k porážce Nizozemska a výhře Česka 3:2, Heitinga šel ze hřiště za stavu 2:2 v 76. minutě.

Čechům tehdy trvalo dvanáct třináct minut, než hru v přesile využili. V neděli v rozžhavené Budapešti oslabení Nizozemci dokázali vzdorovat stejnou dobu, než v 68. minutě skóroval Tomáš Holeš. A ten v závěru nabil Schickovi na druhý gól.

Klíčový okamžik se zrodil však v 52. minutě. Vaclík chytil tutovku, vzápětí přišlo vyloučení De Ligta a české góly.

Mimochodem, Nizozemci v historii evropských šampionátů obdrželi čtyři červené karty: Neeskens a Van Hanegem v semifinále 1976 proti Československu, pak Heitinga v roce 2004 proti Česku a naposled De Ligt.