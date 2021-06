Hněv a emoce Slováků. Penalta to nebyla, jen do mě naběhl, štve Dúbravku

Do konce zápasu chyběla čtvrthodina. Švédský útočník Isak našel rozběhnutého střídajícího Quaisona, kterého Dúbravka fauloval. Rozhodčí Siebert dlouho neváhal, nařídil pokutový kop.

„Z mého pohledu do mě hráč jen naběhl a spadl,“ krčil rameny Dúbravka. 32letý gólman se nevykoupil ani při penaltě, směr Forsbergovy střely sice vystihl, ale na pokus švédského technika nedosáhl.

„Trefil to prudce k tyči, tak by se měly kopat penalty,“ pochválil Dúbravka švédského exekutora a pokračoval: „Mrzí mě, jak to dopadlo. Jsem zklamaný, měli jsme na víc. Kluci makali a na konci tam mohla být penalta i v náš prospěch. Byli jsme lepší v celém zápase a nezasloužili jsme si prohrát. Měli jsme víc ze hry i lepší držení míče.“

V tom měl někdejší gólman pražské Sparty pravdu, nicméně jeho spoluhráči za celý zápas v Petrohradu nevystřelili na bránu. Nevytvořili si ani jednu vyloženou příležitost a vyčkávaná na vytoužený bod se jim vymstila.

„Byl to remízový zápas, ale dopředu jsme se málo tlačili, nebyli jsme nebezpeční,“ přikývl slovenský útočník Ondrej Duda. „Stále je to otevřené, musíme dobře zregenerovat,“ zavelel kapitán Marek Hamšík.

Slováci mají po dvou utkáních na kontě tři body. Na minulém Euru to některým týmům na postup ze třetí příčky stačilo. Slovenské naděje zvýší bodový zisk ve středečním duelu se Španělskem. „Jsou to ale favorité na prvenství ve skupině i na celém turnaji,“ řekl Hamšík. „Bude to velmi náročné.“