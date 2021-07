Už jen centimetr! Ital Bonucci vyzdvihl Španěly: Nejtěžší zápas, jaký jsem kdy hrál

Známý popěvek anglických fanoušků, na který snad v posledních dnech nejde nenarazit, si upravili po svém. Refrén „It’s coming home“ přepsali na „It’s coming to Rome.“ Co myslíte, opravdu se evropská fotbalová trofej vrátí do Říma?