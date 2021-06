Soupeř Čechů řeší i politiku. Když se objeví rasismus, zvažuje odchod ze hřiště

Kapitán nizozemských fotbalistů Georginio Wijnaldum svítivě žlutou pásku, kterou nosil dosud, nechá na hotelu a na levou paži si navlékne duhovou s nápisem „One Love“.

Podobnou, jako měl německý brankář Manuel Neuer ve středečním utkání základní skupiny proti Maďarsku.

Nizozemci o soupeři Štrúdl, pivo, Panenka, pozor na Čechy, varuje kapitán

Neuer, jeho spoluhráči, teď i Wijnaldum barvami duhy, symbolizující sexuální menšiny, upozorňují na téma LGBT+ proto, že maďarská vláda v čele s premiérem Viktorem Orbánem minulý týden navzdory tisícovým protestům v Budapešti schválila novelu zákona o pedofilii, která výslovně zakazuje jakékoli debaty o homosexualitě či změně pohlaví například ve školách.

Maďarsko a jeho hlavní město Budapešť jsou jedním z pořadatelů fotbalového šampionátu. Odehrála se tam tři utkání ve skupině F, počtvrté a naposledy se během turnaje zbrusu nová Puskás Aréna šedesáti tisíci fanoušky zaplní v neděli na osmifinále Nizozemsko - Česko.

Česká strana nic podobného nechystá, soustředí se výhradně na fotbal.

Wijnaldum během tiskové konference v Zeistu, kde Nizozemci během šampionátu bydlí, otevřel i téma rasismu. Reagoval na události z předchozích zápasů v Budapešti.

Evropská fotbalová unie (UEFA) vyšetřuje obvinění z rasistického a homofobního chování fanoušků při zápasech domácího mužstva proti Portugalsku a Francii.

Wijnaldum přemýšlí, jak se zachovat, když se něco podobného bude opakovat.

„Dříve jsem naznačoval, že odejdu ze hřiště. Ale to se mi to říkalo lehce, protože jsem na tenhle problém nikdy nenarazil,“ poznamenal.

„Ale poté, co se to v Budapešti stalo, jsem o tom začal velmi důkladně přemýšlet. Gini, v Maďarsku můžeš hrát osmifinále, co uděláš, když se to stane? Co když budeš hrát proti papírově slabšímu týmu a ti fanoušci vědí, jak na tebe. Vědí, jak nás přimět, abychom odešli ze hřiště a zápas prohráli? Jak se zachováš?“

Nizozemsko - Česko osmifinále v neděli od 18 hodin online

Nizozemský kapitán následně vyzval představitele Evropské fotbalové unie (UEFA), aby v případě rasistických útoků na hráče tmavé pleti potřebné kroky učinili oni.

„Myslím si, že bych šel za rozhodčím. Ale abych byl upřímný, nejsem si jistý, jaká by byla moje reakce v zápalu boje. Právě teď o tom přemýšlím a nevylučuju, že odejdu ze hřiště, když se něco takové v neděli stane,“ podotkl Wijnaldum.

„Nikdy jsem to sám nezažil a doufám, že ani nikdy nezažiju. Ale když se to stane, musí jednat UEFA. Měla by hráče chránit a ne to nechávat na nich. Musí si uvědomit, že pokud reagovat nebude, dává do rukou hráčů velkou odpovědnost,“ zdůraznil Wijnaldum.

„Stalo se, že hráči ze hřiště odešli. Ale když se jich zeptáte, jestli cítili podporu, tak si myslím, že řeknou, že ne. Pokud zasáhnou rozhodčí, přidá se soupeř, pak je ten signál mnohem silnější.“