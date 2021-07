Jorginho, mistr penalt. Rozhodl semifinále a Italové navrhují: Dejte mu Zlatý míč

„Úžasný pocit,“ zářily mu oči bezprostředně po utkání.



Když Álvaro Morata, španělský protivník, na konci čtvrté série svůj kop neproměnil, i Jorginho vyskočil radostí. Pumpoval pěstmi ve vzduchu, ale zároveň věděl, že se potřebuje zase rychle zklidnit.



Teď je přece řada na něm.

Vzal balon do rukou, prošlápl penaltový puntík, připravil se, rozeběhl, na moment svůj pohyb zastavil, povyskočil, čímž dostal brankáře do kolen, a jen pomalu přihrál balon do sítě.

„Věřili jsme sami sobě, trenér věřil nám. Dosáhli jsme něčeho velkého, ale ještě není konec,“ pověděl po postupu Jorginho, záložník Chelsea, který opět ukázal svou mistrovskou penaltovou techniku.

V kariéře selhal z pokutového kopu jen pětkrát; naposledy loni v prosinci v londýnském derby na Arsenalu. Penaltu kopl na chlup stejně jako v úterý večer: tak akorát dlouhý rozběh, poskok a střela po levé ruce brankáře, kterou tenkrát Bernd Leno zneškodnil.

To španělská jednička, gólman Unai Simón, neuspěl.

„Soupeři jsem pogratuloval, jsou skvělým týmem. Penalty už jsou loterie,“ uznal italský trenér Roberto Mancini.



Jakmile je však ve vašem týmu někdo jako Jorginho, v rozstřelu máte právo se cítit sebevědoměji.

Rodák z brazilského přístavu Imbituba žije v Itálii od svých patnácti let, pas získal i díky pradědečkovi, který pocházel z Benátska.

S fotbalem Jorge Luiz Frello Filho, jak zní jeho celé jméno, začínal ve Veroně, pak se posunul do Neapole a odtud s trenérem Mauriziem Sarrim do Chelsea, s kterou letos vyhrál Champions League.

I proto známý italský deník La Gazzetta dello Sport přišel před pár dny s otázkou: pokud Itálie vyhraje Euro, proč by Jorginho nemohl získat Zlatý míč?

V sezoně, kdy Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi nezazářili v Lize mistrů, se to podle italského listu nabízí. Připomíná příklad Luky Modriče, jenž dostal nejcennější fotbalové individuální ocenění po stříbrném mistrovství světa v Rusku.



Fabio Cannavaro, bývalý italský stoper, na Zlatý míč dosáhl po vítězství na mistrovství světa 2006. O deset let dřív cenu získal Matthias Sammer, německý mistr Evropy. Je teď skutečně řada na Jorginhovi?

Jeho styl je nenápadný, v Chelsea je uprostřed zálohy ve stínu neúnavného N’Gola Kantého a ani v reprezentaci si ho na první pohled nevšimnete.

V semifinále proti Španělsku však vládl defenzivním statistikám a navíc zcela suverénně proměnil rozhodující penaltu.

Itálie je na Euru těsně pod vrcholem. A Jorginho, který s výjimkou jedné čtvrthodiny v posledním utkání základní skupiny proti Walesu odehrál všechny minuty na turnaji, na tom má zásadní podíl.