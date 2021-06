Změna v nominaci. Pavlenku nahradil Koubek, brankářem číslo jedna je Vaclík

V pondělí proti Skotsku bude mít Česko k dispozici jen dva brankáře - Vaclíka a původně trojku Aleše Mandouse. Dodatečně nominovaný Koubek se k týmu připojí až po příletu v úterý v Praze.

V minulých dnech ani netrénoval, bolavá záda ho na hřiště nepustila. V sobotu dopoledne to na Strahově ještě zkusil. Pak Jiří Pavlenka zakroutil hlavou. „Nejde to.“

Tím pro něj šampionát skončil, aniž by pro Česko začal. V sobotu v podvečer už neodjel autobusem z pražského hotelu na letiště a následně neodcestoval do Glasgow, kde národní mužstvo v pondělí do turnaje vstoupí.

„Bohužel, bolest neustupuje a osobní ambice musí jít stranou. Po dohodě s lékaři a trenéry jsem se odpojil od týmu. Klukům budu fandit alespoň na dálku a věřím, že se nám podaří uspět,“ poznamenal Jiří Pavlenka.

Zranění ho trápilo už minulý pátek v přípravném utkání v Itálii (0:4).

V nominaci ho nahradil Tomáš Koubek z Augsburgu. Je logické, že se zařadí po bok třetího gólmana Aleše Mandouse a bude krýt záda Vaclíkovi.

Osmadvacetiletý gólman německého klubu je v reprezentaci dlouho, debutoval v ní už před pěti lety, zažil předchozí Euro 2016 ve Francii a na kontě má jedenáct startů. V původní nominaci nebyl, protože v uplynulé sezoně neodchytal ani minutu.

V Augsburgu všech čtyřiatřicet bundesligových zápasů i dva pohárové duely proseděl na lavičce.

Vaclík, Koubek a Pavlenka. To byla stálá trojka v národním týmu poté, co se s reprezentační kariérou před pěti lety rozloučil Petr Čech.

V poslední době kvůli malé vytíženosti z ní Koubek vypadl. Ani Vaclík v minulé sezoně nechytal, za Sevillu nastoupil jen do osmi zápasů.

I proto se jeho dřívější pozice jedničky otřásla a šance se otevřela pro Pavlenku. Jenže podruhé v krátké době prožívá smutnou chvíli. V květnu sestoupil s Werderem Brémy do druhé německé ligy, teď nezažije ani vrcholný turnaj.

Pavlenka je už druhým českým elitním gólmanem, který kvůli zdravotním potížím o šampionát přišel.

Už dřív trenér Šilhavý musel oželet Ondřeje Koláře. Slávistický gólman se po těžkém březnovém zranění hlavy na Euro necítil. I když sezonu dochytal s ochranou maskou a přilbou, chce se úplně zotavit.

„Chytal velmi dobře, o to víc nás mrzí, že v poslední komunikaci vyjádřil obavy o své zdraví,“ poznamenal Šilhavý.