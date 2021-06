Lehká nervozita? Spíš větší, usmál se Šilhavý. O sestavě má už jasno

Nedivte se. Šilhavého, stejně jako většinu hráčů, čeká vrchol dosavadní kariéry. Završení tříleté práce, která směřovala k jedinému cíli: dostat se na Euro a na turnaji uspět.

„Cesta, kterou jsme ušli, přinášela postupné výsledky,“ říkal Šilhavý na předzápasové on-line tiskové konferenci. „Měli bychom to zúročit a pokusit se o dobrý výsledek.“



Skotsko - Česko v pondělí od 15:00 v ONLINE přenosu

Ale máte se ještě se Skoty čím překvapit? Potkáváte se potřetí v sezoně.

Já bohužel předešlé zápasy v Lize národů viděl jen v televizi: jednou nás odvolala hygiena, pak jsem měl covid. Nervózně jsem to sledoval z domova. Teď budu u toho poprvé naživo, tak snad ty zušenosti z předchozích zápasů využijeme a konečně Skoty porazíme.

Pomůže jim domácí prostředí?

Myslím, že to výhoda je. Domácí fanoušci jsou hladoví, teď nemohli na stadiony, pro tým to bude velká motivace. Atmosféra hraje pokaždé velkou roli, pomůže asi spíš domácím.

Co o Skotském týmu víte?

Opírají se o osobnosti z Premier League. Tierney, McTominay, Robertson... výborní hráči. Jsou teď silnější než dřív, hrají rychlejší, účelnější, běhavý fotbal. Jdou kolmo dopředu dlouhou přihrávkou do útočníků, navíc jim velmi dobře funguje i obrana. Tuším, že to bude vyrovnané, rozhodnou maličkosti.

Projeví se nějak emoce, které mezi Čechy a Skoty rozdmýchal zápas Slavie s Rangers v Evropské lize?

Věřím, že ne. Že to bude čistě sportovní boj a diváci se budou mít na co dívat. Z naší strany žádné nepřátelství rozhodně nehrozí, věřím, že všechno proběhne fair play.

Co vám řekly dva přípravné zápasy? O kolik se musíte zlepšit, abyste měli šanci na postup?

Myslím, že proti Skotům to bude úplně jiný zápas než příprava. Italové nám dali čtyři góly, ale viděli jsme, jakou mají formu, Turky nenechali vydechnout. Nechci se vymlouvat, ale opravdu jsou silní. Proti Albánii to bylo mnohem lepší, i když tam byla okénka. Ukázalo nám to, kde máme problémy. Právě včas, před prvním zápasem Eura. Věřím, že i hráči se nadechnou atmosféry a zítra to bude gradovat.

Připravovali jste se hodně na standardní situace?

Připravovali. Standardky rozhodují zápasy. Je to fifty fifty, my i soupeř jsme po nich hodně nebezpeční.

Jak moc vás mrzí, že vypadl zraněný brankář Pavlenka?

Nepříjmené to je vždycky, kór těsně před Eurem a na tomhle postu: vždyť už nám vypadl po Kolářovi druhý brankář. Je toho až až.

O sestavě už máte jasno?

Už ji známe. Na tréninku se ještě může něco změnit, ale v tuhle chvíli máme jasno.

Bude v ní sparťan Hložek, který měl na jaře velkou formu?

Všichni hráči jsou připravení nastoupit. Všichni měli šanci dostat se do základu. Když ne, mohou dál pracovat tak, aby příště v sestavě nechyběli. Oboje platí i pro Adama.

Souhlasíte, že vás hned na úvod čeká klíčový zápas v boji o postup?

Hodně důležitý, to rozhodně. Klíčový... Ještě nás pak čekají dva se soupeři, kteří jsou favoriti skupiny. Určitě je první zápas hodně důležitý, hodně napoví. Ale určitě po něm nic nevzdáme, ať už dopadne jakkoli.

Byl byste spokojený i s remízou?

Radši bychom vyhráli.