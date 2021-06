Pešek před startem Eura: Když budu na hřišti, nechám tam maximum

Češi odcestují na úvodní střetnutí v sobotu v podvečer, v pondělí od tří odpoledne hrají.

Dostane se na trávník i Pešek? Ve dvou zápasech v reprezentaci má bilanci jedna plus jedna, premiérový gól vstřelil loni v září právě Skotsku...

Bylo to za nepředvídatelných okolností, národní mužstvo tehdy kvůli obavám ze šíření koronaviru „rozprášila“ pražská hygiena a hráče poslala do preventivní karantény. Pešek byl součástí náhradního, dočasného týmu a v Olomouci otevřel skóre zápasu, který nakonec zvládli lépe hosté (1:2).

Může vám ten gól nyní pomoci do pondělní sestavy? Když ne rovnou, tak aspoň během zápasu?

Gól mi pomohl se i dostat do nominace na Euro. Byla to nezvyklá příležitost a rád jsem ji využil. Rozhodnutí bude na trenérovi. Je tu velká konkurence, uvidíme. Ale když budu na hřišti, nechám tam maximum a uvidíme, co z toho bude.

Napadlo vás tenkrát, že by úspěšný debut mohl později vést k nominaci na Euro?

Využil jsem tu možnost, jak nejlíp jsem mohl. Měl jsem obrovskou motivaci obléci reprezentační dres znovu, šel jsem si za tím celou sezonu a jsem rád, že jsem tady.

Podruhé jste za národní tým nastoupil v úterý proti Albánii (3:1) a v generálce jste si hned připsal asistenci. Zvyšuje vám to sebevědomí?

Jsem za to strašně rád. Vždy, když nastoupím, chci se ukázat v co nejlepším světle. Jsem rád, že můžu pomoci týmu. Doufám, že to bude pokračovat, že se mi takhle bude dařit.

Jak se na Skotsko připravujete?

Důkladně. Je vidět, že se zvedli, jsou déle spolu. V přípravě na Euro měli dobré výsledky ve skvělých prověrkách, nečeká nás nic lehkého.

Na co si dát pozor?

Skotsko má velkou kvalitu. Levá strana je extrémně rychlá, na to si musíme dát pozor, stejně tak na přechod útočníků.

Jakou očekáváte atmosféru?

Možná bude výhodou, že už jsme v Hampden Parku hráli, známe prostředí. Jen je škoda, že tam nebudou naši diváci. Máme skvělé fanoušky, co nás vždy podporují. Budeme bojovat i za ně.

Ve skupině s Chorvatskem a Anglií se o Češích a Skotech mluví jako o týmech, co se utkají spíš o třetí místo.

Je super, že první zápas hrajeme spolu. Ukáže se, jak na tom budeme, a potom si to rozdáme s Anglií a Chorvatskem. Stát se může cokoliv.

Před turnajem jste stihl zkompletovat návrat do Sparty. Bylo pro vás důležité mít jasno o budoucnosti?

Mám čistou hlavu, jsem rád, že se vše vyřešilo rychle a můžu se soustředit na šampionát. Na Spartu se těším. Ale teď se soustředím hlavně na ten turnaj.



Když jsme u budoucnosti, měl jste se dvanáctého června ženit. Nový termín máte sedmého července, ale co když dojdete do semifinále?

Jiný termín nebyl, covidová doba nám moc nehraje do karet. Ale když dojdeme takhle daleko, je jasné, že svatbu budu muset zase přeložit.