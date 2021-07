Kéž by to šlo smazat... Jak zahozené penalty ničí fotbalistům život

Bývalý francouzský reprezentant Christian Karembeu to kdysi popsal asi nejvýstižněji. „Penalty jsou jako ruská ruleta. Vložíte kulku do bubínku, zbraň koluje a každý v kruhu musí zmáčknout spoušť. Na jednoho to vždycky vyjde.“ Asi není náhoda, že výraz „penalty“ v angličtině znamená trest. Smolař, který nepromění, má často až do konce kariéry vypálený cejch. Čerstvě to poznává Álvaro Morata, španělský útočník, který selhal v úterý před půlnocí v rozstřelu semifinále Eura proti Itálii.