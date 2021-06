Pánové, proč tam nejste? Hvězdy, které na Euru zářit nebudou

„Moc mě to bolí. Dělal jsem všechno, abych mohl být znovu součástí týmu, ale musím respektovat rozhodnutí trenéra,“ prohlásil.

Ten trenér se jmenuje Luis Enrique, a jestli Španělé pohoří, pořádně to doma slízne. Nevzít Ramose, to je prostě hazard. I pokopaný vůdce má pro své mužstvo obvykle ohromnou cenu. Nemluvě o tom, že Španělům tentokrát chybějí vyzrálé osobnosti a náhradní kapitán Sergio Busquets měl pozitivní test na covid, takže je od neděle v izolaci.



První zápas v reprezentaci zvládl Ramos v březnu 2005, teď je na těžko uvěřitelné metě 180. Mimochodem, při případném postupu do čtvrtfinále by překonal historický rekord Egypťana Hassana!

Jen na evropských šampionátech nastoupil Ramos do patnácti zápasů: „Těšil jsem se na další, ale bohužel.“ Zněl smířlivě, jenže ve skutečnosti to v něm musí vřít. Je posedlý fotbalem, a když nemůže být na hřišti, je nesvůj. V obraně Realu Madrid se neobjevil od začátku května a dost možná se ten údaj nikdy nezmění. Jako volného hráče, kterému právě skončila smlouva, ho láká Manchester City.

Tohle legendární jméno prostě na šampionátu chybět bude. A která ještě? Kupříkladu Češi, kteří v úterní generálce na Letné porazili 3:1 Albánii, museli škrtnout dva slávisty. Záložník Provod i stoper Kúdela by jistě ve výběru byli, kdyby jednoho nezastavila operace kolena a druhého trest.

Útočník Erling Braut Haaland bude na Euru chybět. Ostatně jako celý tým Norska.

Erling Haaland, zázračný kanonýr z Dortmundu, za něhož by nejbohatší kluby planety byly ochotné zaplatit majlant, se svezl s norskou nepohodou. Když se vypadlo v barážovém duelu proti Srbsku, dokonce se opřel do trenéra. Taková reakce se od slušného chlapce Haalanda nečekala. Co následovalo? Kouč Lagerbäck se rozloučil.



Ukazuje se však, že týmu to nijak zvlášť nepomáhá. Norové nepřestávají tápat a Euro si zapnou leda v televizi.



Jako Haaland dopadlo daleko víc hvězd, které v kvalifikaci narazily na limity své reprezentace. Smutná zůstala bosenská dvojka Edin Džeko a Miralem Pjanič, do cíle se nedostali ani Srbové, jejichž hru řídí velešikovný Sergej Milinkovič-Savič.

Nedočkal se ani Jan Oblak, dost možná nejlepší brankář současnosti, jehož Slovinci se nepotkali s formou. Chybět bude tentokrát také Island se svým hrdinou Gylfi Sigurdssonem, marné naděje si celý život dělá Armén Mchitarjan.

A pak jsou tu frajeři, které byste od pátku mohli obdivovat, jenže oni se zranili. Švédský bohatýr Zlatan Ibrahimovic, který se sice na Euru 2016 nadobro rozloučil, ovšem odložené Euro 2021 ho vyhecovalo k návratu. Bohužel koleno.



Nizozemský kapitán Virgil van Dijk se rozhodl, že nebude riskovat. Od půlky října nekopal, léčil těžce pochroumané koleno: „Bylo to velké osobní dilema říct ne.“

Maďaři přišli o dvacetiletého hrdinu Dominika Szoboszlaie, což je nejdražší fotbalista tamní historie. Španělům nepomůže Ansu Fati, supertalent z Barcelony. Obhájci titulu z Portugalska nepřivezou skvělého křídelníka Pedra Neta, Angličanům se na poslední chvíli zranil pravý obránce Trent Alexander-Arnold, Němci museli vynechat brankáře Ter Stegena či záložníka Reuse, Poláky vážně zaskočily úrazy prověřených útočníků Piateka a Milika.

I tak se máte na co těšit. Výkop je v pátek večer: Turecko vs. Itálie.