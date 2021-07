Chiellini a Bonucci - dva nezdolní a zlatí. Co dál? Vyřešíme to na dovolené

Ti dva jako by bez sebe ani nemohli být.

A nevykládejte si to jinak, než to je: oba mazáci z Juventusu doma opečovávají krásné manželky a dvě děti. Jejich letité přátelství ovšem dalece přesahuje obvyklý rámec fotbalové kabiny - proto spolu v úterý odletí na dovolenou.

„Upřímně, mám dojem, že Leonarda znám lépe než vlastní ženu,“ zopakoval Chiellini už několikrát.

Méně znalí fanoušci jsou často zmatení, když pozorují, jak blízko k sobě ti dva mají. Když zadáte do Googlu jejich jména, jako jedna z vyhledávacích otázek vám automaticky vyskočí: Jsou Chiellini a Bonucci příbuzní?

Nejsou, ale klidně by mohli být. Sami o sobě říkají, že se cítí jako bratři, nerozkmotřil je ani překvapivý Bonucciho přestup do AC Milán před čtyřmi lety. Po roce byl zpátky v Juventusu a plnil skříňku v kabině vedle dávného parťáka.

Bok po boku zářili i ve velkém evropském finále proti Anglii. Bonucci byl vidět víc, dal vyrovnávací gól, který z něj udělal nejstaršího střelce v historii evropských finále, a v závěrečném dramatu proměnil podobně jako v semifinále důležitou penaltu.

Chiellini se připomněl žlutou kartou, to když v před koncem řádné hrací doby čapl unikajícího Saku za límec a za cenu faulu jej zastavil. Chytře, zkušeně.

Nijak výjimečný rituál. Giorgio Chiellini předává před vystřídáním kapitánskou pásku Leonardu Bonuccimu.

Chiellini je o tři roky starší, za měsíc mu bude sedmatřicet a spekulovalo se, jestli v neděli nehrál poslední zápas kariéry. V Juventusu, za který válel od roku 2005 a léta byl jeho kapitánem, mu doběhla smlouva a i když by údajně měl brzy podepsat novou, oficiálně je bez angažmá. Zájemců by se určitě našla spousta, protože i ve věku, kdy už jiným stoperům dochází šťáva, patří proplešatělý chlapík s ostrým profilem mezi absolutní špičku. Ale třeba si ani sám neumí představit, že by si musel zvykat na nového kolegu.

S Bonuccim už vedle sebe odkopali 336 zápasů, proto je na ně spolehnutí. Jejich propojení je tak pevné, že snad i kdybyste jim na hřišti uvázali pásku přes oči, přelepili ústa lepenkou a nacpali špunty do uší, dokázali by se naladit na stejnou vlnu.

Přitom vlastně jdou trochu proti trendu. Na první pohled nezapadají do škatulky moderních stoperů, které má zdobit rychlost, obratnost a precizní rozehrávka. Pokud jste je během turnaje sledovali, museli jste si všimnout, že si neradi komplikují situaci a místo riskování sází na jistotu.

Oba jsou excelentní hlavičkáři, oba se vyžívají v tvrdých soubojích a baví je, když kolem nich víří emoce. Ale zvlášť pro Chielliniho platí, že jakmile má balon u nohy a cítí riziko, řekne si: Nepárej se s tím a práskni to dopředu!

Co by pro mnohé trenéry vypadalo jako minus, to italský kouč Mancini rozpoznal jako velkou výhodu. Bonucci a Chiellini možná neohromují elegancí, ale působí jako masivní betonová hráz, skrz kterou se téměř nemáte šanci prokutat.

O to kouzelnější jsou některé jejich fígle, jako vystřižené ze seriálu Okresní přebor. Ne že by soupeřům nepozorovaně do slabin zaráželi špendlíky, jdou na to rafinovaněji: Bonucci třeba kdysi před klíčovým zápasem s AS Řím schroupal několik tabletek s výtažkem z česneku a kdykoli to bylo možné, soupeřovým hvězdám zblízka dýchal do obličeje. Výsledek? 3:2 pro Juventus, Bonucci zařídil vítězný gól.

Zatímco Chiellini je vzdělanec, který během kariéry zvládl psát knihy a získat doktorát z ekonomie, Bonucci se dlouho pral s vlastním sebevědomím. Najal si třeba osobního trenéra, který mu v temném sklepě bušil pěstí do břicha - prý aby zapracoval na postřehu.

Každý svou cestou došli mezi elitu - a pak už pokračovali společně. Budou válet bok po boku i dál?

Na dovolené určitě bude dost času to probrat.