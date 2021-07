Smrt malé dcery, zrada asistenta. Uzavřený Luis Enrique válčí s osudem

Svou aktivní kariéru začínal v Gijónu, největších úspěchů ale dosáhl ve španělských velkoklubech. Nejprve hrál za Real Madrid, v roce 1996 ale po pěti letech přestoupil do Barcelony. Tam zahájil i trenérskou kariéru, i když to bylo u rezervy. Koučoval AS Řím, Celtu Vigo a v roce 2014 převzal Barcelonu, se kterou o rok později vyhrál Ligu mistrů. Od roku 2018 trénuje Španělsko, z osobních důvodů si však vybral zhruba půlroční přestávku.