Nadšené Slovensko slaví. Škriniar ukázal světovou třídu, hlásí titulky

Pochval se slovenští fotbalisté dočkali i od tamních médií. „Podceňovaní Slováci šokovali. Jejich lídr ukázal světovou sílu,“ hlásal kupříkladu server SME.sk s ohledem na vítězný gól Milana Škriniara. „Skvělý výsledek na úvod,“ psal portál pravda.sk.

I sami hráči si výhru náležitě užili. Odolali polskému tlaku, udeřili, nesložilo je vyrovnání. A když dostali nabídnutou půlhodinovou přesilovku, využili ji a odnesli si body.

„Bránili jsme výborně a to, v čem jsme silní, brejky, jsme zúročili. Bylo to náročné, ale pocity jsou fantastické,“ rozplýval se Róbert Mak. Ten zařídil první branku parádní individuální akcí, nakonec ale byl zásah v zápise uvedený jako vlastní. Polský gólman Szczesny si totiž míč srazil do sítě.



„V kabině jsme si řekli, že se nesmíme bát a každý musí přidat to, v čem je dobrý,“ pokračoval Mak.



Největších pochval se dočkal stoper Škriniar. Po rohovém kopu se nejlépe zorientoval ve vápně, otočil se a přesnou přízemní ranou vystřelil Slovákům triumf v prvním střetnutí na turnaji.

„Šéf obrany si na dlouhou nohu míč šikovně zpracoval a vypálil. Byl mužem zápasu, ukázal se jako pravý lídr. Potvrdil, že je stoperem světového formátu,“ pokračoval oslavný článek SME.sk. „Tím gólem nás (Škriniar) opět dostal do zápasu,“ vykládal slovenský trenér Štefan Tarkovič.



A tak jsou Slováci o krok blíž kýženému postupu, výchozí pozici mají momentálně skvělou. V příštím utkání vyzvou Švédsko, na závěr skupinové fáze je pak čeká favorizované Španělsko.

„Je to fantazie, to se nedá ani popsat. Málokdo čekal, že si odneseme vítězství, ale my si za ním šli. Oddřeli jsme to, určitě nás to nakopne,“ líčil nadšený kapitán Marek Hamšík.