Velká chyba nemusí mrzet. Simón má naši plnou důvěru, hlásí Španělé

Vybral si slabší moment, nezpracoval pas od spoluhráče a smutně hleděl, jak balon hopsá do sítě. Španělského brankáře Unaie Simóna ale chyba nepoložila. Bleskově se oklepal a pomohl svému týmu k výhře 5:3 do prodloužení nad Chorvatskem a postupu do osmifinále. Ukázal, jakou mentální silou disponuje.