ONLINE: Itálie - Wales, domácí hájí v Římě neprůstřelnost, hostům stačí bod

Itálie je zatím nejsuverénnějším účastníkem Eura, Turecko i Švýcarsko porazila shodně 3:0. Má navíc dva dvougólové střelce: Manuela Locatelliho a Cira Immobileho. V základu však tentokrát chybí, kouč Roberto Mancini chce vidět v akci i další hráče.

ONLINE: Itálie - Wales Utkání sledujeme minutu po minutě

Ani Walesu se nevede zle. Ještě neprohrál, na kontě má čtyři body a je velice blízko postupu. Pokud by na Itálii nestačil, nemělo by to pro něj nejspíš znamenat vyřazení. Závisí ale také na výsledku souběžně hraného duelu mezi Švýcarskem a Tureckem.