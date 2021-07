Vaclík si na Euru řekl o angažmá. Cítil jsem podporu, děkuje spoluhráčům

Pokud by se měla na někoho shazovat vina za konec na turnaji, Vaclík bude až tím posledním v řadě. Euro se mu vyvedlo, z pěti zápasů se mu podařilo hned ve třech případech neinkasovat.

Možná si může lehce vyčítat gól z kopačky chorvatského šikuly Ivana Perišiče v základní skupině, neudělal však žádnou výraznou chybu, která by Čechy stála utkání.

Porážka od dánského výběru Vaclíka zklamala, moc dobře však ví, že účast mezi nejlepší osmičkou se musí považovat za úspěšné tažení.

„Prohráli jsme, jedeme domů, končí to pro nás. Jsem ale na tým pyšný, stejně tak na všechny lidi okolo. Po turnaji a tomhle druhém poločase můžeme odjet s hlavou vztyčenou a čistým svědomím, že jsme udělali maximum. Jsem vážně hrdý,“ vykládal dvaatřicetiletý brankář v pozápasovém rozhovoru do kamer České televize.

Počítalo se s ním jako s hlavním kandidátem na post české gólmanské jedničky, jistotu ovšem neměl. V Jiřím Pavlenkovi měl pořádně tvrdou konkurenci. Fotbalista německých Brém se ale před turnajem zranil, a tak bylo jasno.

Mezi tyče půjde Vaclík.

K pohodě a dobré formě mu pomohla i příjemná atmosféra, která z mužstva sálala po dobu turnaje i přípravné fáze.

„Nikdo nám před turnajem nevěřil, dokonce ani před skupinou ani proti Dánům. Semkli jsme se, drželi jsme při sobě i včetně kluků, co tak často nehrají. Máme tu něco speciálního. A samozřejmě i kvalitu, čemuž spousta lidí nechce věřit,“ pronesl vítkovický odchovanec.

Na týmu se podle jeho slov negativně neprojevilo ani velké množství společně tráveného času. Dlouhé přesuny na utkání, karanténa, hotel a další nejrůznější povolené aktivity, které náročná covidová doba nabídla.

„Musím říct, že jsme neměli žádnou ponorku. Vyhýbalo se nám to. Měsíc je dlouhá doba bez kontaktu s okolím, je to něco nového. S odstupem času to asi budeme hodnotit jenom pozitivně,“ řekl.

Kam Vaclík nyní zamíří? Jasné je, že v Seville už pokračovat nebude. Před časem se mluvilo o zájmu Realu Madrid, kde by mohl krýt záda Thibautu Courtoisovi. V posledních dnech se však jako nejpravděpodobnější varianta zdá přesun do Neapole.