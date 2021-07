Mrzí mě, že nemáme placku. Byli jsme blízko, ale i strašně daleko, říká Barák

Dánský gólman Kasper Schmeichel toho moc neviděl. Měl před sebou změť těl, z níž vyplaval míč až na poslední chvíli. Nakonec mohl zůstat klidný, když viděl, že balon letí vedle. Pořádně mu ale zatrnulo.

Kdyby Barákův pokus byl přesnější... Kdyby se rána o někoho otřela... Kdyby...

„Je to škoda, Krmenčík i Brabec tam stáli a proletělo to mezi nimi. Mohli to tečovat, mohlo to být nebezpečné,“ říká šestadvacetiletý příbramský rodák, který odehrál poslední dva zápasy na Euru v základní sestavě. „Mířil jsem na levou stranu tyče, střed vápna byl hrozně zahuštěný. Určitě jsem to mohl trefit líp.“

Češi se v tu chvíli už zoufale tlačili dopředu. Ztráceli jeden gól, potřebovali nutně vyrovnat. Nepovedlo se, což znamená loučení s turnajem. Ovšem se vztyčenou hlavou.

„Utkání se nehodnotí lehce, nezvládli jsme ho výsledkově, což je určitě negativní. Strašně si ale vážím toho, že jsem mohl takový turnaj absolvovat. Je to vrcholem pro každého hráče, reprezentace je nejvíc,“ zdůrazňuje Barák.

Čtvrtfinále mu však nestačí. Cítil, že v silách týmu bylo zopakovat sedmnáct let starý úspěch, kdy se Česku podařilo Dány ve stejné fázi Eura vyřadit a proklouznout mezi elitní čtyřku starého kontinentu.

„Mrzí mě, že domů nemůžeme dovézt placku. Byli jsme jak blízko, tak zároveň strašně daleko,“ podotýká smutně.

Věří, že mužstvo, v němž podle všemožných hlasů panovala po celou dobu šampionátu skvělá atmosféra, může ještě dokázat velké věci. Příštím úkolem pro výběr Jaroslava Šilhavého bude vybojovat postup na mistrovství světa, které se příští rok v zimě uskuteční v Kataru.

„Musíme se tam pokusit dostat, to bude další strašně důležitý krok. Tým má velikou individuální kvalitu a dá se s ním dobře pracovat. A na turnaji už se může stát všechno, koukněte na nás, Dány nebo Švýcary,“ líčí podhrotový záložník, se kterým se původně do základní jedenáctky nepočítalo.

Euro začal Barák na lavičce mezi náhradníky, na jeho pozici dostával přednost Vladimír Darida. Českého kapitána ovšem trápily zdravotní potíže, a tak dostal šanci blonďatý elegán z Verony.

Proti Nizozemcům zahrál v osmifinále výborně, čímž si řekl o místo i pro bitvu s Dány, ačkoliv Darida už byl fit.

Určitě nezklamal, přestože střela ze závěru zápasu ho zřejmě bude ještě nějakou dobu strašit.

„Bohužel jsme na Dány nenašli klíč, ale chci je ocenit. Přeju jim hodně štěstí do semifinále, když nás porazili. Nebudeme říkat nezaslouženě, své šance měli, byli lepší. Nemá cenu tady teď truchlit,“ konstatuje Barák.