Anglické šílení. Když fotbal není „jen fotbal“, ale celospolečenský fenomén

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Vezmete do ruky noviny, na titulní straně fotbal. Otočíte na zadní stranu, zase fotbal. Uprostřed? Dvacetistránková fotbalová příloha. Zapnete televizi, fotbal. Přepnete na druhý kanál, na třetí, na čtvrtý... Fotbal. Není úniku a není divu, vždyť Anglie hraje finále velkého turnaje po víc než půl století. Ale stejně vás po příletu do Londýna zaujme, v jakých souvislostech se o kopání do míče mluví a píše.