Italové šťouchají do Angličanů. Penaltu bych nepískl, culil se Verratti

Pokutový kop z prodloužení středečního semifinále Eura mezi Anglií a Dánskem hýbe fotbalovým světem. Nekonečné debaty jen tak neustanou.

Dánové si stěžovali, mnohá britská média na druhé straně nijak nezdůrazňovala, že penalta byla, jak tamní říkají, velmi „soft“ čili přísná.

Kontakt Raheema Sterlinga s obráncem Joakimem Maehlem byl titěrný, což uznali i někteří experti jako Alan Shearer. Reprezentoval však spíš menšinu.

Bylo nevyhnutelné, že se k ožehavému tématu vyjádří i někdo z Itálie.

„Já bych to nepísknul,“ prohlásil Verratti na tiskovce a prozradil, že se na druhé evropské semifinále díval celý italský nároďák společně. „Po té penaltě padl velmi důležitý gól, nakonec vítězný.“

„Byla velmi velkorysá,“ zopakoval s úsměvem.



Jinak ale nevysoký středopolař hovořil uctivě, s respektem. I o Sterlingovi, jemuž za ochotný pád v dánské šestnáctce mnozí spílají.

„Je to fantastický fotbalista,“ chválil Verratti. „Každým rokem to potvrzuje a zatím hraje na turnaji báječně. Nakonec máme radost, že je ve finále právě Anglie, zasloužila si to a půjde o velkou událost.“



„Angličané platili od začátku za favority Eura, to mi bylo hned jasné. Mají velkou kvalitu, fyzickou i technickou. Hrají nesmírně organizovaně. Nedívá se na ně tak dobře, ale sakra těžko se porážejí,“ míní zkušený stoper a kapitán Giorgio Chiellini.



Italové přemítali i nad tím, kdo bude ve finále v lepším psychickém rozpoložení. Kdo se na duel o všechno dovede připravit v hlavě.

„Jasné je to, že kdokoli nastoupí, bude makat jako o život,“ uvedl Verratti. „Vždyť takový zápas už nemusíte znova zažít. Pod větším tlakem bude asi Anglie, protože Euro ještě nevyhrála, očekávání jsou obrovská.“



„Na druhou stranu mají velkou výhodu v domácím prostředí,“ zamyslel se.



Itálie - Anglie finále ME v neděli od 21 hodin ONLINE

Angličané nastoupí ve Wembley pošesté ze sedmi utkání na Euru, výjimkou pro ně bylo jen čtvrtfinále s Ukrajinou (4:0) v Římě. Na finále navíc kvůli covidovým omezením nesmějí přicestovat fandové z Itálie, jen tisícovka, která dostala výjimku a bude muset dodržet přísná opatření.

Na druhou stranu v Anglii žije poměrně silná italská komunita, která svou reprezentaci podporovala už v osmifinále s Rakouskem i semifinále proti Španělům.

„Jsme velmi motivovaní uspět,“ uvedl Verratti a Chiellini posléze dodal: „Když nám trenér Roberto Mancini před začátkem řekl, že chce Euro vyhrát, mysleli jsme si, že se zbláznil. Teď jsme centimetry od trofeje. Je to sen, který nám kouč vtloukal do hlavy tak dlouho, až se z něj stala realita. Chceme si ho splnit.“