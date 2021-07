Euro v datech: Střet skvělých obran i síla ve vzduchu. Co rozhodne finále?

KTERÝMI PŘIHRÁVKAMI SI TÝMY TVOŘÍ ŠANCE. U Italů mají největší hodnotu přihrávky do pokutového území od postranní čáry, následně přihrávky do vápna a velmi podobně i zpětní přihrávky pod sebe. Angličané také těží z přihrávek do pokutového území, následující pasy ze strany i průnikové přihrávky.