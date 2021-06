Euro v datech: chybí nejen Kúdela. Proč nemůže Brabec vedle Čelůstky?

Ten nejdiskutovanější post ze všech.

Místo, které kvůli absenci Ondřeje Kúdely, české stoperské jedničky, před turnajem trápilo trenéra Jaroslava Šilhavého vůbec nejvíc.



Nejpravděpodobnější dvojice do prvního duelu se Skotskem? Ondřej Čelůstka a Tomáš Kalas.

„Čelůstka vypadá slušně především v obraně jeden na jednoho, jeho slabinou je však úspěšnost úspěšnost defenzivních hlavičkových soubojů a rozehrávka na dálku,“ čte z datových analýz Otava.

„Kalas naopak navzdory své výšce při hře hlavou exceluje, ze všech čtyř českých stoperů na Euru je v ní nejlepší. Navíc je velmi disciplinovaný, faulů i karet má ve srovnání s ostatními málo. Naopak ve hře jeden na jednoho je v rámci Championship, druhé anglické ligy, spíš průměrný,“ dodává.

Češi jedou na Euro s Ondřejem Čelůstkou, Tomášem Kalasem, Davidem Zimou a Jakubem Brabcem. Uprostřed obrany v minulosti nastupovali také Alex Král či Tomáš Holeš, ale to jsou spíš nouzové varianty. Na šampionátu nepravděpodobné.

„Absence Ondřeje Kúdely je problémem zejména proto, že tým ztratí jeho výborné dovednosti v rozehrávce,“ míní Otava.

Ve Slavii rozdá Kúdela vysoce nadprůměrných 52 přihrávek za zápas, má také vysokou přesnost dlouhých míčů a často zkouší kreativní přihrávky. Exceluje v metrice, která sleduje jeho zapojení do akcí vedoucích ke druhé přihrávce před střelou - tím zvyšuje hodnotu xG (očekávaných gólů), které tyto akce mají. Navzdory kreativitě má i velmi nízký počet ztrát míče.

CELKOVÉ HODNOCENÍ ROZEHRÁVKY. Model sleduje, do jaké míry hráč svými doteky s míčem zvyšuje šanci svého týmu na vstřelení branky. Mezi hráči české nejvyšší soutěže (Vzorek 1000+ odehraných minut) je Kúdela druhý nejlepší (osa Y). Osa X znázorňuje, jak často hráč přihrává dopředu.

„Navíc si vede také velmi dobře v řadě důležitých defenzivních metrik: třeba v modelu obrany prostoru, který sleduje, jak moc je prostupná část hřiště, v níž se hráč pohybuje nejčastěji, je druhým nejlepším stoperem uplynulého ročníku Fortuna ligy,“ říká Otava. „A skvěle vychází i v soubojích jeden na jednoho, kličkou se nechá v zápase obejít jen výjimečně.“



Což je zvlášť v českém pojetí hry klíčové.

„Vzhledem k vysokému presinku, který proti silnějším soupeřům může vést k protiútokům, bude klíčové, jak budou stopeři zvládat nabírat fotbalisty soupeře a řešit složité situace po dlouhých pasech protivníka,“ vysvětlují dataři z 11Hacks.



Česká hra je založená na intenzitě a vysokém napadání. Častým prvkem, který vede k vyššímu tempu, jsou dlouhé míče – a to i ve chvílích, kdy hráč s balonem u nohy není zrovna pod tlakem. Jak přesnou mají čeští stopeři rozehrávku na dlouhou vzdálenost?



Čelůstka: z dat lze vyčíst spíš podprůměrné hodnoty.

Kalas: snaží se hrát hlavně na jistotu, neriskuje. Ale pokud není pod tlakem, přesnost jeho dlouhých pasů je poměrně dobrá.

Zima: je přesný, ale zároveň má velmi nízký počet přihrávek směrem dopředu a do finální třetiny hřiště. V rozehrávce je v lize druhým nejméně přímočarým středním obráncem.



Náhradníci očima 11Hacks Lukáš Hejda – výborná rozehrávka a v uplynulých třech sezonách i slušná hra hlavou. Otázkou je, jak je na tom s defenzivními schopnostmi - data ukazují, že je slabý v soubojích na zemi a jeden na jednoho. Stefan Simič – velmi špatný na míči a defenzivně pravděpodobně není lepší než vybraná čtveřice. Patrizio Stronati – výborná defenziva, výborný ve vzduchu, v rámci naší databáze průměrná rozehrávka. Rozhodně ale zajímavá možnost do budoucna. Tomáš Břečka – Defenzivně nevypadá v turecké lize špatně, ale typologicky se do národního týmu nehodí. Špatná hra hlavou i rozehrávka.

A Brabec? I on má vysokou přesnost dlouhých přihrávek, ale jinak u něj převažují minusy. „V aktuální sezoně se dopouští velkého množství chyb vedoucích ke střele na branku či k obdrženému gólu. Jeho velkou slabinou jsou navíc hlavičkové souboje i souboje jeden na jednoho, do naší sestavy se typologicky nehodí,“ tvrdí Otava.

I proto by se trenéři měli vyvarovat spojení Brabce s Čelůstkou, který rovněž ve vzduchu nepatří mezi nejsilnější.

Kdo z obránců naopak do českého pojetí hry zapadá nejlépe? Ten nejmladší a nejméně zkušený.



„Ve Slavii má Zima výborná čísla v modelech hodnotících hru jeden na jednoho, což je vzhledem k faktu, že se na Euru budeme často bránit náběhům do volného prostoru, jedna z klíčových dovedností. K tomu u něj vidíme i nadprůměrná čísla úspěšnosti hlavičkových soubojů a velký pokrok udělal, i co se rozehrávky týče,“ zmiňuje Otava.

Podle dat by Zimovi mohla vyhovovat spolupráce jak s Čelůstkou, tak s Kalasem. Pravděpodobnější je však, že kouč Šilhavý zůstane minimálně v úvodu turnaje u zkušenějšího dua, které odehrálo generálku proti Albánii.

„Stopeři Kalas s Čelůstkou hráli skvěle, za tím si stojím. Na defenzivě se podílí celý tým, hráli jsme vysoký presink. O to to měli stopeři složitější, nemohli udělat ani chybičku. Hráli jeden na jednoho a neměli to snadné,“ řekl trenér, který ani mezi náhradníky v nominaci nezařadil zmiňovaného Lüftnera.



Dobias Jakub @SedrickDobi Jeden z hráčů, co mi bude chybět v nároďáku je Michal Luftner. Omonia vyhrála ligu s pouze 17 obdrženými góly (36 zápasů, nadstavba). Luftner odehrál skoro vše a byl to jeden z klíčových hráčů. Jeho klid v defenzivě a fyzické dispozice trenérovi sedí. Překvapilo, že se nedostal. oblíbit odpovědět

Kyperský šampion s Omonií a čerstvá posila maďarského Fehérváru přitom z dat vychází jako dobrá volba. Šilhavý ho zná ze vzájemného působení ve Slavii, ale v národním týmu s ním nepočítá.

Jeho přednosti? Kromě hry hlavou a nadprůměrných čísel při hře v soubojích jeden na jednoho má i vysokou přesnost dlouhých pasů. Dobře přenáší hru a zkouší průnikové přihrávky, vyplývá z analýzy 11Hacks.

Mohl být nečekanou náhradou za Kúdelu právě on?